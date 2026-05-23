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Wer hat sie gesehen? Polizei sucht junge Frau (20) – letzte Spur führt nach Zürich

Petar Marjanović

23.5.2026

Die deutsche Polizei sucht nach dieser 20-jährigen Frau.
Die deutsche Polizei sucht nach dieser 20-jährigen Frau.
bue News

Eine 20-jährige Frau aus Deutschland verschwand nach einem Aufenthalt in einer Zürcher Jugendherberge spurlos. Seit Ende März fehlt jede Spur – die Polizei schliesst nicht aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Petar Marjanović

23.05.2026, 10:03

23.05.2026, 10:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei Freiburg sucht eine 20-jährige Frau aus Oberried, die zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich war.
  • Der letzte Kontakt bestand am 25. März.
  • Die Polizei vermutet, dass sie sich in der Schweiz oder in Süddeutschland aufhält. 
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Die Polizei in Baden-Württemberg sucht öffentlich nach einer 20-jährigen Frau aus Oberried. Die Frau gilt seit dem 15. März als vermisst. Zuletzt hielt sie sich laut dem Polizeipräsidium Freiburg in einer Jugendherberge in Zürich auf. Der letzte Kontakt bestand am 25. März.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Vermisste weiterhin in der Schweiz oder in Süddeutschland aufhalten könnte. Bisher überprüfte Aufenthaltsorte brachten laut Polizei keine Hinweise auf ihren Verbleib. Die Behörden schliessen nicht aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist laut Beschreibung 20 Jahre alt, etwa 174 Zentimeter gross, schlank und hat dunkelblonde, lockige Haare. Ein Foto veröffentlichte die Polizei mit Zustimmung der Angehörigen.

Sie hielt sich zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich in der Schweiz auf.
Sie hielt sich zuletzt in einer Jugendherberge in Zürich in der Schweiz auf.
Polizeipräsidium Freiburg

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer +49 761 882 2880 entgegen. Auch andere Polizeidienststellen oder der Polizeinotruf können kontaktiert werden. 

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