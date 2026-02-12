Wer Angaben zu diesem Lamborghini Urus im Raum Neuenhof machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau zu melden. Kantonspolizei Aargau

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund in Neuenhof AG bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Im Zentrum steht ein oranger Lamborghini.

Ende Januar 2026 wurde in einem Waldgebiet in Neuenhof AG der leblose Körper eines vermissten 33-jährigen Schweizers aufgefunden. Der Mann galt seit dem 30. Januar 2026 als vermisst.

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hatten die Ermittlungsbehörden ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Im Verlauf der Abklärungen geriet ein 36-jähriger Deutscher ins Visier der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Vermisste kurz vor seinem Verschwinden mit diesem Mann treffen wollen; die beiden kannten sich offenbar.

Der Tatverdächtige wurde am 3. Februar festgenommen. Bei der anschliessenden Befragung führte er die Polizei zum Ablageort des Leichnams im Waldgebiet bei Neuenhof. Der Tote konnte am folgenden Tag formell identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und Untersuchungshaft beantragt.

Polizei startet Zeugenaufruf

Nun suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach weiteren Hinweisen zu möglichen Geschehnissen vor der Tat und bitten die Bevölkerung in einem Zeugenaufruf um Hilfe. Konkret geht es um das Fahrzeug des Verstorbenen.

Von besonderem Interesse sind demnach Beobachtungen im Zusammenhang mit einem orangen Lamborghini 636 Urus, Modelljahr 2025. Der Sportwagen dürfte sich laut Polizei in der Zeit von Donnerstag, 29. Januar, 12 Uhr, bis Freitag, 30. Januar, 12 Uhr, im Raum Neuenhof, Killwangen oder Spreitenbach aufgehalten haben.

Gesucht werden insbesondere Hinweise zu: Sichtungen des Fahrzeugs, Parkstandorten, auffälligen Fahrmanövern, Personen, die mit dem Fahrzeug unterwegs waren oder möglichen Foto- oder Video-Aufnahmen.

Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau in Verbindung zu setzen.