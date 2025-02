Die Berner Polizei setzte einen Taser ein. sda

Am Montagabend ist der Kantonspolizei Bern ein Mann aufgefallen, der mit einem Baseballschläger unterwegs war und sich auffällig verhielt. Der Mann musste getasert werden.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Die Kantonspolizei Bern stellte am Montag gegen 17.40 Uhr im Rahmen ihrer Patrouillentätigkeit an der Brünnenstrasse in Bern einen Mann fest, der mit einem Baseballschläger unterwegs war und sich auffällig verhielt.

Als die Einsatzkräfte ihn in der Folge kontrollieren wollten, widersetzte er sich der Kontrolle und lief mit unklarer Absicht zu Fuss weiter auf der Brünnenstrasse auf anwesende Passanten zu. Da der Mann wiederholt nicht auf die verbalen Anweisungen der Einsatzkräfte reagierte, setzte ein Polizist das Destabilisierungsgerät ein. Schliesslich konnte der Mann angehalten werden.

Der Mann wurde anschliessend durch die Kantonspolizei Bern ins Spital gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt und wurde später in eine geeignete Institution überführt. Weitere Abklärungen sind im Gange.