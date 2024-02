In Dietikon hat ein 26-Jähriger mutmasslich auf ein Mehrfamilienhaus geschossen. IMAGO/Pond5 Images

Schussabgabe und kiloweise Marihuana: Die Kantonspolizei Zürich hat einen 26-jährigen verhaftet, der in Dietikon mutmasslich auf ein Mehrfamilienhaus schoss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einer Schussabgabe auf ein Mehrfamilienhaus in Dietikon hat die Kantonspolizei Zürich einen 26-jährigen Serben als mutmasslichen Schützen verhaftet.

In der Nacht auf Freitag schoss ein Unbekannter in Dietikon auf ein Mehrfamilienhaus. Wie die Kantonspolizei Zürich nun mitteilt, habe sie noch am selbst Abend den mutmasslichen Schützen verhaftet.

Demnach wurde ein 26-jähriger Serbe in Gewahrsam genommen. Die Umstände der Schussabgabe würden derzeit durch die Kantonspolizei sowie die Staatsanwaltschaft untersucht.

Bei der Verhaftung war der Serbe in Begleitung eines 30-jährigen Schweden, teilt die Kantonspolizei weiter mit. Da beide rund fünf Kilogramm Marihuana mit sich führten, sei auch der Schwede verhaftet worden. Die beiden Männer seien nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt worden.