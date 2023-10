Die Kantonspolizei Zürich ermittelte gegen einen 21-jährigen Kreditkartenbetrüger. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag einen 21-jährigen Österreicher festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mit Kreditkartenbetrug einen luxuriösen Lebensstil finanziert zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Küsnacht ZH wurde ein 21-jähriger Österreicher verhaftet.

Der Mann wird beschuldigt, rund zwei Dutzend Kreditkarten mit fremden Identitäten beschafft zu haben, um sich einen «luxuriösen Lebensstil» zu finanzieren.

Die Deliktsumme beläuft sich auf weit mehr als 100'000 Franken. Mehr anzeigen

Mit fremden Identitäten sei ein 21-jähriger Österreicher, der in Küsnacht ZH lebt, in den Besitz von rund zwei Dutzend Kreditkarten gekommen, schreibt die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Diese habe er vorwiegend im Kanton Zürich, aber auch im Ausland eingesetzt.

Mit den Karten habe er sich einen «luxuriösen Lebensstil» finanziert. Der Mann wurde verhaftet, nachdem mehrere Anzeigen bei der Kapo eingegangen waren. Die Deliktsumme beläuft sich gemäss Mitteilung auf weit mehr als 100'000 Franken.

Zu den Geschädigten zählen mehrere Privatpersonen und Kreditkarteninstitute. Der Verdächtige sei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt worden, welche zusammen mit der Kantonspolizei Zürich die weiteren Ermittlungen führt.

SDA/klm