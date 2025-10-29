  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Streit in der Wohnung Nach Tötungsdelikt an Frau in Zürich-Albisrieden – Verdächtige festgenommen

SDA

29.10.2025 - 08:38

Die Stadtpolizei rückte am Montag wegen eines Tötungsdelikts in Zürich aus. (Symbolbild)
Die Stadtpolizei rückte am Montag wegen eines Tötungsdelikts in Zürich aus. (Symbolbild)
Keystone

In Zürich-Albisrieden ist am Montag eine 60-jährige Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei hat nun eine Person festgenommen.

Keystone-SDA

29.10.2025, 08:38

29.10.2025, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich-Albisrieden wurde am Montag eine 60-jährige Frau tot aufgefunden.
  • Die Polizei hat jetzt die mutmassliche Täterin festgenommen.
  • Bei der mutmasslichen Täterin sowie beim Opfer handelt es sich um Frauen aus dem Senegal.
Mehr anzeigen

«Die Polizei hat eine 50-jährige Frau verhaftet, die dringend verdächtigt wird, am Montag eine 60-jährige Frau in Zürich Albisrieden getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren gegen die mutmassliche Täterin.»

Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft, wie die Stadtpolizei und die Kantonspolizei Zürich in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Mittwoch schreiben.

Bei der mutmasslichen Täterin sowie beim Opfer handelt es sich um Frauen aus dem Senegal, wie aus der Medienmitteilung weiter hervor geht. Die Polizei traf die mutmassliche Täterin am Tatort an.

Die Stadtpolizei Zürich war am Montagnachmittag wegen eines Streits zu einer Wohnung in Zürich Albisrieden ausgerückt. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine tote Frau. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen und die Ergebnisse der forensischen Spurensicherung ergaben, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden sei, heisst es weiter.

Meistgelesen

Trumps Streisand-Effekt
Hurrikan erreicht Kuba +++ Noch keine verlässlichen Informationen über Tote
Schertenleib sticht heraus, Beney feiert Tor-Premiere – fünf Schweizerinnen ungenügend
Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach 18 Jahren schliessen
Trump: Dritte Amtszeit ist mir nicht erlaubt +++ Shutdown: Airlines spenden Essen an Flughafenmitarbeiter

Videos aus dem Ressort

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Die Bewohner*innen von Brienz müssen wegen Felssturz-Gefahr die Koffer packen, am Dienstagabend wurden sie über die Evakuierung informiert. Wie nehmen sie den Entscheid auf? Ein paar Stimmen von Betroffenen.

09.05.2023

Frust muss raus: Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Frust muss raus: Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Wut, Frust, Stress – alles raus: Ein Paar aus Chicago hat das Gruppenschreien salonfähig gemacht. Ihr „Scream Club“ geht viral – und findet in London erste Nachahmer*innen.

24.10.2025

Naturspektakel auf Christmas Island: Millionen Roter Landkrabben legen tagelang Strassen lahm

Naturspektakel auf Christmas Island: Millionen Roter Landkrabben legen tagelang Strassen lahm

Sie blockieren Strassen und erklimmen Zäune: Die alljährliche Krabbenwanderung auf der australischen Insel Christmas Island ist voll im Gange. Wieso diese jährlich stattfindet, erfährst du im Video.

24.10.2025

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Frust muss raus: Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Frust muss raus: Bei diesem neuen Trend wird in der Gruppe geschrien

Naturspektakel auf Christmas Island: Millionen Roter Landkrabben legen tagelang Strassen lahm

Naturspektakel auf Christmas Island: Millionen Roter Landkrabben legen tagelang Strassen lahm

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bahamas. Nach Jamaika: Hurrikan «Melissa» erreicht Kuba

BahamasNach Jamaika: Hurrikan «Melissa» erreicht Kuba

Tierwelt. Hoch angebrachte Windrad-Rotoren schützen Rotmilane vor Kollisionen

TierweltHoch angebrachte Windrad-Rotoren schützen Rotmilane vor Kollisionen

Naturwissenschaft. Klimakrise kostet laut Bericht Millionen von Menschenleben

NaturwissenschaftKlimakrise kostet laut Bericht Millionen von Menschenleben