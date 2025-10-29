«Die Polizei hat eine 50-jährige Frau verhaftet, die dringend verdächtigt wird, am Montag eine 60-jährige Frau in Zürich Albisrieden getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren gegen die mutmassliche Täterin.»
Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft, wie die Stadtpolizei und die Kantonspolizei Zürich in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Mittwoch schreiben.
Bei der mutmasslichen Täterin sowie beim Opfer handelt es sich um Frauen aus dem Senegal, wie aus der Medienmitteilung weiter hervor geht. Die Polizei traf die mutmassliche Täterin am Tatort an.
Die Stadtpolizei Zürich war am Montagnachmittag wegen eines Streits zu einer Wohnung in Zürich Albisrieden ausgerückt. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine tote Frau. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen und die Ergebnisse der forensischen Spurensicherung ergaben, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden sei, heisst es weiter.
