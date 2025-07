Polizei veröffentlicht Bilder der Täter von Volketswil ZH

Volketswils Der unbekannte Täter 1 Bild: Kantonspolizei Zürich Die unbekannten Täter 1, 2 und 3 Bild: Kantonspolizei Zürich Die unbekannten Täter 1, 2 und 3 Bild: Kantonspolizei Zürich Volketswils Der unbekannte Täter 1 Bild: Kantonspolizei Zürich Die unbekannten Täter 1, 2 und 3 Bild: Kantonspolizei Zürich Die unbekannten Täter 1, 2 und 3 Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein 31-jähriger Mann erlitt im November 2024 in Volketswil ZH schwere Gesichtsverletzungen. Nun veröffentlicht die Kantonspolizei Bilder der mutmasslichen Täter – vorerst noch verpixelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 22. November 2024 wurde ein 31-jähriger Mann in Volketswil ZH nach einer Auseinandersetzung im Bus brutal angegriffen und schwer verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich blieben trotz eines ersten Zeugenaufrufs erfolglos.

Nun wurden verpixelte Bilder von drei Tatverdächtigen veröffentlicht; bei ausbleibenden Hinweisen bis zum 23. Juli 2025 droht die Veröffentlichung unverpixelter Bilder. Mehr anzeigen

Am 22. November griff eine Gruppe junger Männer an der Bushaltestelle Volketswil-Zentrum einen Mann an und fügte ihm mehrere Knochenbrüche im Gesicht zu.

Gegen 23.20 Uhr kam es damals im Bus der VBG-Linie 720 (Fahrtrichtung Effretikon) zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach dem Verlassen des Busses griffen mehrere Personen einen 31-jährigen Mann an und traktierten ihn mit Faustschlägen gegen den Kopf.

Die Kantonspolizei veröffentlichte am 11. Juni bereits einen ersten Zeugenaufruf. Die bisherigen Ermittlungen blieben dennoch erfolglos.

Aus diesem Grund hat die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Staatsanwaltschaft I nun verpixelte Bilder von drei tatverdächtigen Personen veröffentlicht.

Sofern bis zum 23. Juli 2025 keine Hinweise eingehen, die zur Identifizierung der Täter führen, oder sich die Täter nicht selbst bei der Polizei melden, werden unverpixelte Bilder der Tatverdächtigen zu Fahndungszwecken veröffentlicht.