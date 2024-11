Polizei veröffentlicht ungepixelte Bilder von mutmasslichen Tätern

Kantonspolizei Bern sucht mit ungepixelten Bildern zwei mutmassliche Täter. Bild: Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland

Die Kantonspolizei Bern sucht zwei Personen, die an einer tätlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Da die bisherige Fahndung erfolglos war, wurden jetzt ungepixelte Bilder veröffentlicht.

Kantonspolizei Bern/tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Bern sucht zwei Personen, die an einer tätlichen Auseinandersetzung im Milchgässli beteiligt gewesen sein sollen.

Einer der mutmasslichen Täter soll das 18-jährige Opfer vorsätzlich im Gesicht verletzt haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung brachte noch keinen Erfolg, deshalb hat die zuständige Staatsanwaltschaft nun die Publikation des unverdeckten Bildmaterials verfügt. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Bern sucht zwei Personen, die an einer tätlichen Auseinandersetzung im Milchgässli in Bern am 12. April 2024 beteiligt gewesen sein sollen. Die gezeigten Männer werden dringend verdächtigt, eine Körperverletzung begangen zu haben. Einer der mutmasslichen Täter soll das 18-jährige Opfer vorsätzlich im Gesicht verletzt haben.

Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen blieben die beiden Personen bislang unbekannt. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die aktuell laufende und vor zwei Wochen erstmals angekündigte Öffentlichkeitsfahndung verfügt.

Kantonspolizei Bern sucht mit diesen ungepixelten Bildern zwei mutmassliche Täter. Bild: Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Identität der Personen bisher nicht geklärt werden. Somit hat die zuständige Staatsanwaltschaft nun die Publikation des unverdeckten Bildmaterials verfügt. Dieses ist bis auf Weiteres unter «www.police.be.ch» aufgeschaltet.

Kantonspolizei Bern sucht mit diesen ungepixelten Bildern zwei mutmassliche Täter. Bild: Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland

Die Tatverdächtigen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der mutmasslichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der «Kantonspolizei Bern» unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.