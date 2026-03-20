Verletzte, Sachschaden, hohe Polizeikosten: Die Pro-Palästina-Demo vom vergangenen Oktober in Bern eskalierte. (Archivbild) sda

Nach den Krawallen an einer Kundgebung in Bern im Oktober 2025 hat die Polizei erstmals verpixelte Bilder mutmasslicher Täter veröffentlicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Bern hat im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung verdeckte Bilder von mutmasslichen Straftätern einer Kundgebung vom Oktober 2025 publiziert.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten 32 Verdächtige bisher nicht identifiziert werden.

Sollten innerhalb einer Woche keine Hinweise eingehen, werden die unverdeckten Fotos am 30. März 2026 veröffentlicht. Mehr anzeigen

Im Zusammenhang mit der am Montag angekündigten Öffentlichkeitsfahndung hat die Kantonspolizei Bern nun verpixelte Bilder von Personen veröffentlicht, die im dringenden Verdacht stehen, an der Kundgebung vom 11. Oktober 2025 Straftaten begangen zu haben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hatte die Publikation der Aufnahmen verfügt, nachdem sich die Gesuchten auch nach der Ankündigung der Fahndung nicht gemeldet hatten.

Umfangreiche Ermittlungen und Videoauswertungen hatten zuvor zur Identifikation von über hundert Beteiligten geführt, 32 weitere Personen konnten zwar klar mit Delikten in Verbindung gebracht werden, sind aber bislang unbekannt geblieben.

Sollten innerhalb einer Woche keine Hinweise zur Identität der Verdächtigen eingehen, will die Polizei am 30. März 2026 unverdeckte Bilder veröffentlichen.