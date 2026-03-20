Im Zusammenhang mit der am Montag angekündigten Öffentlichkeitsfahndung hat die Kantonspolizei Bern nun verpixelte Bilder von Personen veröffentlicht, die im dringenden Verdacht stehen, an der Kundgebung vom 11. Oktober 2025 Straftaten begangen zu haben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.
Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hatte die Publikation der Aufnahmen verfügt, nachdem sich die Gesuchten auch nach der Ankündigung der Fahndung nicht gemeldet hatten.
Umfangreiche Ermittlungen und Videoauswertungen hatten zuvor zur Identifikation von über hundert Beteiligten geführt, 32 weitere Personen konnten zwar klar mit Delikten in Verbindung gebracht werden, sind aber bislang unbekannt geblieben.
Sollten innerhalb einer Woche keine Hinweise zur Identität der Verdächtigen eingehen, will die Polizei am 30. März 2026 unverdeckte Bilder veröffentlichen.