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Warnung an die Bevölkerung Polizei Waadt sucht 25-Jährigen nach mutmasslicher Gewalttat

Lea Oetiker

13.5.2026

Die Polizei sucht nach Benjamin A. im Waadtland.
Die Polizei sucht nach Benjamin A. im Waadtland.
Polizei Waadt

Die Kantonspolizei Waadt fahndet nach einem 25-Jährigen, der im Verdacht steht, eine häusliche Gewalttat begangen zu haben. Die Behörden warnen, der Mann könne eine Gefahr darstellen.

Lea Oetiker

13.05.2026, 10:03

13.05.2026, 10:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei sucht den 25-jährigen Benjamin A. wegen des Verdachts auf eine häusliche Gewalttat im Waadtland.
  • Er könnte eine Gefahr darstellen, die Bevölkerung soll vorsichtig sein.
  • Hinweise nimmt die Polizei entgegen, Eingreifen wird nicht empfohlen.
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Die Kantonspolizei Waadt fahndet nach einem 25-jährigen Mann. Benjamin A. steht im Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch im nördlichen Waadtland eine häusliche Gewalttat begangen zu haben, wie die Behörden mitteilen.

Nach Angaben der Polizei könnte der Gesuchte aufgrund psychischer Instabilität eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Bevölkerung wird deshalb zur Vorsicht aufgerufen.

Der Mann ist etwa 1,74 Meter gross, von schlanker Statur, hat helle Haut und trägt schwarze Kleidung.

Personen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Waadt unter der Telefonnummer +41 21 343 15 10 oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei rät dringend davon ab, selbst einzugreifen.

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