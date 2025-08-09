  1. Privatkunden
Mehrere Fälle im Aargau Polizei warnt «eindringlich» vor diesen Telefon-Betrugsmaschen

Dominik Müller

9.8.2025

Immer wieder fallen Menschen auf Kriminelle am Telefon herein. (Symbolbild)
Immer wieder fallen Menschen auf Kriminelle am Telefon herein. (Symbolbild)
Roland Weihrauch/dpa

Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, sind weiterhin aktiv. In den vergangenen Wochen erbeuteten die Kriminellen im Kanton Aargau mehrere Tausend Franken. Die Kantonspolizei warnt vor der Masche.

Dominik Müller

09.08.2025, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kanton Aargau wurden zwei Frauen Opfer einer Betrugsmasche, bei der sich eine Täterin als Polizistin ausgab und sie unter Druck setzte, mehrere Tausend Franken als angebliche «Falle» zu deponieren.
  • Die Betrüger agieren laut Polizei oft aus dem Ausland und nutzen unterschiedliche Lügengeschichten, um mit massivem Druck hohe Geldsummen zu erbeuten.
  • Die Polizei warnt vor solchen Anrufen, rät dringend von Bargeldübergaben ab und empfiehlt Aufklärung im persönlichen Umfeld, besonders bei älteren Menschen.
Mehr anzeigen

Unter dem Vorwand, Kriminelle seien auf ihrer Spur, kontaktierte eine angebliche Polizistin zwei Frauen telefonisch. Sie erklärte, man könne die Täter fassen, wenn die Angerufenen Bargeld abheben und zur «Falle» auslegen würden.

Unter psychischem Druck folgten die Frauen den Anweisungen und deponierten jeweils mehrere Tausend Franken, eine unter einem Auto, die andere warf das Geld an einem von den Tätern angegebenen Ort aus dem Fenster.

Diese beiden Vorfälle ereigneten sich in den letzten Tagen kurz hintereinander an unterschiedlichen Orten im Kanton Aargau, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. «Sie stehen exemplarisch für zahlreiche weitere Fälle dieser Betrugsform», heisst es weiter.

Vom falschen Einbrecher bis zum Unfall

Die Täterbanden, die meist aus dem Ausland agieren, bedienen sich demnach verschiedener Geschichten: angebliche Einbrecher in der Nachbarschaft, ein schwerer Unfall eines nahen Angehörigen oder verdächtige Bewegungen auf dem Bankkonto. Alle haben laut Kantonspolizei Aargau eines gemeinsam: «Die Betrüger erbeuten mit raffinierten Lügen und massivem Druck hohe Geldsummen und haben leider immer wieder Erfolg.»

«Die Kantonspolizei Aargau warnt eindringlich vor dieser Masche.» Sie rät, nie auf die Forderungen solcher Anrufer einzugehen und niemals Bargeld an Fremde zu übergeben und an öffentlichen Orten zu deponieren.

Zudem empfiehlt die Polizei, mit Verwandten, Freunden und insbesondere älteren Menschen über diese Betrugsform zu sprechen. Aufklärung sei der beste Schutz, um im Ernstfall richtig zu reagieren.

