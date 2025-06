Polizei will Rave abbrechen – Partygäste greifen an

Bevor sie sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Weide oberhalb von Malleray BE niederliessen, hatten die Feiernden versucht, ihre illegale Veranstaltung in Soulce JU zu organisieren. (Archivbild) Bild: sda

Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagabend versucht, in Malleray einen illegalen Rave abzubrechen. Als sie von Partygästen attackiert worden ist, zogen sich die Kräfte zurück. Drei Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Kantonspolizei wollte am 14. Juni gegen 20 Uhr in Malleray eine illegale Rave-Party unterbinden.

Die Polizei wurde daraufhin mit Eisenstangen, Flaschenwürfen, Holz und Reizgas angegriffen.

Sie zog sich wegen Unverhältnismässigkeit zurück: Drei Personen wurden verletzt. Mehr anzeigen

Teilnehmende einer illegalen Party haben am Samstagabend am 14. Juni in Malleray im Berner Jura Mitarbeitende der Polizei angegriffen. Die Polizei versuchte dort ein illegales Rave-Fest mit Hunderten von Personen zu beenden. Zwei Polizistinnen und eine Drittperson wurden verletzt.

Beim Versuch, die Musikanlage zu beschlagnahmen, wurden die Polizistinnen und Polizisten von den Anwesenden umzingelt, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Sie seien mit Eisenstangen, Flaschenwürfen, Holz und Reizgas angegriffen worden.

Die Polizei habe unter anderem Gummigeschosse und Tränengas eingesetzt. Dieser Einsatz sei als Schutzmassnahme erfolgt, schrieb die Polizei. Zudem wurden laut Communiqué Polizeiautos beschädigt: Reifen wurden aufgeschlitzt, Scheiben eingeschlagen und Fahrzeuge beschmiert. Der entstandene Schaden sei beträchtlich.

Polizistin am Auge verletzt

Der Einsatz sei aus Gründen der Verhältnismässigkeit abgebrochen worden, hiess es weiter. Daraufhin habe sich die Polizei zurückgezogen. Am Rave hätten mehrere hundert Personen teilgenommen, zeitweise wurde auch die Zahl von 2000 Personen genannt.

Aufgrund mehrerer Lärmbeschwerden und Meldungen über Störungen der öffentlichen Ordnung habe die Polizei den Teilnehmenden am Samstag gegen 20 Uhr auf schriftlichen Auftrag der Regierungsstatthalterin des Berner Jura den Befehl zugestellt, die Musik zu beenden. Der Auftrag sei durch ein Mandat der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland gestützt worden.

Was die beiden Polizistinnen betrifft, so erlitt eine eine Augenverletzung und die andere einige Prellungen, wie es weiter hiess. Die erste sei in ein Spital gebracht worden. Zur verletzten Drittperson machte die Polizei keine weiteren Angaben. Zudem wisse man nicht, ob weitere Personen verletzt wurden, hiess es.

Raver kommen auch aus dem Ausland

Lokalen Medienberichten zufolge fand die Veranstaltung am Sonntagnachmittag noch immer statt, allerdings mit einer geringeren Anzahl Teilnehmenden.

Die Personen waren in der Nacht auf Samstag von der jurassischen Polizei aus Soulce JU weggewiesen worden und kamen in den frühen Morgenstunden in Malleray an, wie der Präsident der Burgergemeinde von Malleray, Laurent Blanchard, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Die Personen seien aus der Schweiz, Spanien, Italien, Grossbritannien und Frankreich gekommen.

Unter einem Rave ist eine Tanzveranstaltung zu verstehen. An solchen wird in der Regel elektronische Musik gehört. Sie finden meist in ungenutzten Gebäuden oder draussen in der Natur statt.