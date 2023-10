Die Winterthurer Polizei hat eine mutmassliche Drogenhändlerin festgenommen, die bereits 76 Jahre alt ist. Zusammen mit ihrem Komplizen betrieb die Deutsche den Drogenhandel offenbar im grossen Stil. (Symbolbild) KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Die Stadtpolizei Winterthur hat eine 76-jährige Deutsche und einen 55-jährigen Serben verhaftet, die im grossen Stil mit Drogen gedealt haben sollen.

Die Frau und der Mann sollen im grossen Stil mit Drogen gedealt haben.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden rund 7 Kilogramm Marihuana, mehrere 100 Gramm Kokain und circa 150 Gramm Heroin, sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken sichergestellt. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend, dem 3. Oktober 2023, verhaftete die Stapo Winterthur in Töss zwei Personen, welche im grossen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Bei einer darauffolgenden Hausdurchsuchung wurde eine grössere Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt, wie die Stapo in einer Mitteilung bekannt gibt.

«Intensive polizeiliche Ermittlungen» sollen die Stadtpolizei Winterthur zu einer 76-jährigen Deutschen und einem 55-jährigen Serben geführt haben, die in Winterthur gedealt haben sollen.

Die Frau und der Mann wurden am Abend des 3. Oktober einer Polizeikontrolle unterzogen, wobei der Mann eine geringe Menge Kokain und einige Hundert Franken mit sich trug und bei der Frau rund 60 Gramm Kokain sichergestellt werden konnten.

Ergiebige Hausdurchsuchung

Bei der Hausdurchsuchung konnten rund 7 Kilogramm Marihuana, mehrere 100 Gramm Kokain und circa 150 Gramm Heroin, sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der Personalien soll sich zudem herausgestellt haben, dass der Mann mit einem Landesverweis belegt und wegen offener Bussen zur Verhaftung ausgeschrieben war.

Die Tatverdächtigen wurden durch die Stadtpolizei Winterthur festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt.