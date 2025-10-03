  1. Privatkunden
Luzern greift durch Polizei zieht drei ausländische Raser aus dem Verkehr

Stefan Michel

3.10.2025

Die Luzerner Polizei hat in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen in anderen Kantonen drei Raser vorläufig festgenommen. 
Die Luzerner Polizei hat in Zusammenarbeit mit Kolleg*innen in anderen Kantonen drei Raser vorläufig festgenommen. 
KEYSTONE

Innert einer Woche hat die Luzerner Polizei drei ausländische Raser dingfest gemacht. Ihre Taten liegen länger zurück. Sie sind ihre Fahrerlaubnis für die Schweiz los. Einer steckt bereits in einem anderen Strafverfahren.

Stefan Michel

03.10.2025, 13:36

03.10.2025, 13:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei hat nach längeren Ermittlungen drei ausländische Raser dingfest gemacht.
  • Einer stammt aus Andorra, einer aus Norwegen und einer aus Afghanistan.
  • Der Andorraner und der Norweger haben ihren Wohnsitz ausserhalb der Schweiz, der Afghane wurde aufgrund eines Strafverfahrens erwischt.
Mehr anzeigen

Drei Ermittlungen wegen Raserdelikten hat die Kantonspolizei Luzern innert einer Woche abgeschlossen, zwischen ihnen besteht kein Zusammenhang, wie sie in ihrer Meldung mitteilt. Verantwortlich sind drei Männer ausländischer Nationalität.

Der Andorraner

Am 11. Juli fährt ein 36-jähriger Mann aus Andorra um 4.15 Uhr mit 144 km/h durch den Sonnenbergtunnel. Erlaubt sind dort 80 km/h. In der Folge ging er in zwei weitere Radarfallen: 49 km/h zu schnell durch den Reussporttunnel und wenige Kilometer weiter mit 55 km/h zu viel auf dem Tacho durch Emmen LU.  

Eine Ausschreibung im Kanton Waadt führt zur vorläufigen Festnahme des Mannes. Die Beamten haben ihm seinen ausländischen Fahrausweis sowie eine Bussendeposition in unbekannter Höhe abgenommen. Er ist bei der Staatsanwaltschaft Luzern der qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung angezeigt worden. 

Der Norweger

Sechs Tage später, am 17. Juli um 23.45, fährt ein 52-Jähriger aus Norwegen mit 141 km/h durch den Sonnenbergtunnel. 61 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. In Emmen lag er mit 32 km/h über dem Tempolimit.

Der Polizei ging der Skandinavier im Tessin ins Netz. Auch er war als potenzieller Raser ausgeschrieben. Er musste mehrere tausend Franken als Bussendeposition hinterlegen. Auch er wird wegen qualifiziert grober Verkehrsregelverletzung angezeigt. 

Der Afghane

Nicht Radarfallen, sondern Videos auf seinem Mobiltelefon haben einen 30-jährigen Afghanen überführt. Er befand sich bereits in einem Strafverfahren. Die Clips zeigen Raserfahrten in Emmen an der Reussegg- und an der Mooshüslistrasse sowie an der Ruopigenstrasse in Luzern.

Er sei in einem anderen Kanton vorläufig festgenommen worden. Seinen Führerausweis sperrten ihm die dafür Zuständigen. Er wird wegen mehrfacher Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft Emmen angezeigt.

