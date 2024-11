Serbische Fans treten auf BMW ein – Slowene (21) verhaftet

Unglaubliche Szenen an der Tramhaltestelle Freihofstrasse nach dem Länderspiel Schweiz-Serbien - Fahrzeug wird von serbischen Ultras angegriffen. Sicherheitskräfte scheinen überfordert.#suisrb pic.twitter.com/TI1N6QarvN — Përparim Avdili (@PerparimAvdili) November 15, 2024

Nach dem Länderspiel Schweiz gegen Serbien kam es zu mehreren Polizeieinsätzen. Ein BMW-Fahrer fiel durch provokantes Verhalten auf und wurde nach einer Verfolgungsjagd verhaftet.

Ein 21-jähriger Fahrer eines BMW verursachte durch gefährliches Verhalten Aufruhr, wurde angegriffen und nach einer Flucht schliesslich von der Polizei verhaftet.

Am Freitag besiegelte im Zürcher Letzigrundstadion das Unentschieden gegen Serbien den Abstieg der Schweizer Nati aus der Liga A der Nations League. Rund um das Länderspiel kam es zu Polizeieinsätzen.

Vor dem Anpfiff verlief die Situation weitgehend ruhig, obwohl einige Personen wegen des illegalen Verkaufs von Fan-Artikeln kontrolliert wurden, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung. Eine Person wurde aufgrund eines Verstosses gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgenommen.

Während des Spiels kam es jedoch zu Spannungen unter den Zuschauern. Verschiedene Gruppen provozierten sich gegenseitig, was zu Auseinandersetzungen führte. Die Stadtpolizei unterstützte den privaten Sicherheitsdienst und führte im Stadion Personenkontrollen durch. Mehrere Personen wurden des Stadions verwiesen, um die Lage unter Kontrolle zu halten.

Nach dem Spiel geriet ein dunkler BMW mit provokativer und gefährlicher Fahrweise unmittelbar bei der Haltestelle Letzigrund in den Fokus. Der Fahrer habe Runden um den Platz gedreht. Eine Sicherheitsangestellte wollte vergeblich das Fahrzeug aufhalten, weil sich nach dem Spiel hunderte Menschen rund um die Haltestelle versammelt hatten, um ihren Heimweg anzutreten. Als der BMW dann auf dem Tramtrasse stadtauswärts fuhr, konnte er durch eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich angehalten werden.

Serbische Fans, die sich aufgrund der provozierenden Aktionen und der Fahrweise gestört fühlten, schlugen und traten auf das stehende Fahrzeug ein und beschädigten es. In Videos auf den sozialen Medien sind die Angriffe zu sehen. Daraufhin gab der Lenker wieder Gas und flüchtete aus der polizeilichen Kontrolle in Richtung stadtauswärts. Wenig später konnte das Fahrzeug an der Verzweigung Basler-/Saumackerstrasse durch die Stadtpolizei angehalten und der 21-jährige slowenische Lenker verhaftet werden.

