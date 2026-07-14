An der Neuhardstrasse in Regensdorf ZH läuft ein Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich. Eine Spezialeinheit ist vor Ort, die Hintergründe sind noch unklar.

Darum geht’s An der Neuhardstrasse in Regensdorf ZH läuft am Dienstagmorgen ein grösserer Polizeieinsatz, bei dem auch eine Spezialeinheit im Einsatz ist.

Die Kantonspolizei Zürich hat sich bislang nicht zu den Hintergründen geäussert.

Rund um den Einsatzort kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Zusammenfassung erstellt mit

An der Neuhardstrasse in Regensdorf ZH läuft am Dienstagmorgen ein grösserer Polizeieinsatz. Wie «20 Minuten» berichtet, hat die Kantonspolizei Zürich auch eine Spezialeinheit aufgeboten. Zu den Hintergründen machte die Polizei bislang keine Angaben. Rund um den Einsatzort kommt es zu Verkehrseinschränkungen.