Verschiedene Organisationen haben zu einer unbewilligten Demonstration gegen den Ausbau der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen aufgerufen. Unter dem Motto «Highway to Hell» wollten sich Teilnehmende eigentlich um 13:30 Uhr auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn versammeln sollen. Die Kantonspolizei war dann auch vor Ort, aber überraschenderweise keine Demonstrierenden.
Stattdessen kursierte im Verlauf des Vormittags im Internet ein neuer Aufruf: Der Treffpunkt werde nach Luterbach verschoben. Dort kontrollierte die Polizei gegen 14:00 Uhr am Bahnhof mehrere Personen. Eine mutmassliche Aktivistin wurde dabei in Handschellen abgeführt und in ein Polizeifahrzeug gebracht. Weitere Personenkontrollen fanden im Bahnhofsbereich und der Umgebung statt.
Kurz vor 15:00 Uhr riefen die Organisatoren erneut zu einer Verlegung des Sammelorts auf – diesmal in Richtung Kirche Luterbach. Doch auch dort tauchte nur die Polizei auf, keine Demonstrierenden.