Mutmassliche Aktivistin wurde in Handschellen abgeführt. Bild: BRK News

Eine Demonstration gegen den Ausbau der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen war geplant. Beim ersten Treffpunkt tauchten die Demonstrierenden nicht auf, dann hatte die Polizei alles im Griff.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verschiedene Organisationen haben zu einer unbewilligten Demonstration gegen den Ausbau der Autobahn A1 aufgerufen.

Unter dem Motto «Highway to Hell» wollten sich Teilnehmende eigentlich auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn versammeln.

Mehrmals wurde der Treffpunkt verschoben, die Polizei hatte aber alles im Griff. Mehr anzeigen

Verschiedene Organisationen haben zu einer unbewilligten Demonstration gegen den Ausbau der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen aufgerufen. Unter dem Motto «Highway to Hell» wollten sich Teilnehmende eigentlich um 13:30 Uhr auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn versammeln sollen. Die Kantonspolizei war dann auch vor Ort, aber überraschenderweise keine Demonstrierenden.

Stattdessen kursierte im Verlauf des Vormittags im Internet ein neuer Aufruf: Der Treffpunkt werde nach Luterbach verschoben. Dort kontrollierte die Polizei gegen 14:00 Uhr am Bahnhof mehrere Personen. Eine mutmassliche Aktivistin wurde dabei in Handschellen abgeführt und in ein Polizeifahrzeug gebracht. Weitere Personenkontrollen fanden im Bahnhofsbereich und der Umgebung statt.

Polizei hatte alles im Griff. Bild: BRK News

Kurz vor 15:00 Uhr riefen die Organisatoren erneut zu einer Verlegung des Sammelorts auf – diesmal in Richtung Kirche Luterbach. Doch auch dort tauchte nur die Polizei auf, keine Demonstrierenden.