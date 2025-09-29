  1. Privatkunden
Kantonspolizei trauert Polizeitaucher stirbt bei Sucheinsatz in der Limmat

Sven Ziegler

29.9.2025

Bei einer Suchaktion in der Limmat ist ein Taucher der Kantonspolizei Zürich tödlich verunfallt. (Symbolbild)
Bei einer Suchaktion in der Limmat ist ein Taucher der Kantonspolizei Zürich tödlich verunfallt. (Symbolbild)
sda

Bei einer Suchaktion in Dietikon ist am Sonntag ein 44-jähriger Polizeitaucher ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Zürich trauert um ihren Korpsangehörigen.

Sven Ziegler

29.09.2025, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 44-jähriger Polizeitaucher verunglückte bei einem Einsatz in der Limmat tödlich.
  • Der Mann war bei einem Suchgang vor dem Kraftwerk Dietikon in Schwierigkeiten geraten.
  • Die Kantonspolizei Zürich spricht von grosser Betroffenheit und kündigt eine Untersuchung an.
Mehr anzeigen

Ein tragischer Unfall hat am Sonntagnachmittag einen Einsatz der Kantonspolizei Zürich überschattet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 44-jähriger Polizeitaucher bei einer Suchaktion in der Limmat ums Leben.

Gegen 13.15 Uhr meldete ein Passant, er habe im Kanal vor dem Kraftwerk Dietikon eine Person im Wasser gesehen, die um Hilfe rief und dann unterging. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und Sanität aus. Auch ein Rega-Helikopter und der Polizeihelikopter waren im Einsatz, ebenso Feuerwehren aus Dietikon, Geroldswil-Oetwil a.d.L. und Wettingen. In Absprache mit dem Kraftwerksbetreiber EKZ tauchten Einsatzkräfte schliesslich im Kanal vor dem Wehr nach der vermissten Person.

Dabei kam es zum tödlichen Unfall des Polizeitauchers. Kollegen konnten ihn nur noch leblos bergen. Ein Care-Team betreute die im Einsatz stehenden Polizistinnen und Polizisten sowie weitere Helfer. Die Ursache des Unfalls ist unklar und wird nun von der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht. Die eigentliche Suche nach der vermissten Person wurde am Montag fortgesetzt.

Polizeikommandant Marius Weyermann zeigte sich tief betroffen: «Wir sind als Korps schwer betroffen und trauern mit den Angehörigen und Freunden unseres verstorbenen Kameraden. Ein solcher Tod im Einsatz führt uns vor Augen, dass unsere Tätigkeit nicht ohne Risiko ist. Wer sich für seine Mitmenschen und ihre Sicherheit so einsetzt, verdient höchste Anerkennung.»

Laut Kantonspolizei Zürich ist es das erste Mal seit 1979, dass ein Korpsangehöriger im Einsatz sein Leben verlor.

