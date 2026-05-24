Flaschen und Steine flogenPolizeieinsatz in Zürich nach Outdoor-Party eskaliert – mehrere Verletzte
SDA
24.5.2026 - 15:30
Polizeieinsatz in Zürich nach Outdoor-Party eskaliert – mehrere Verletzte
In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte mehrfach Gummischrot und Reizstoff ein.
24.05.2026
In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte mehrfach Gummischrot und Reizstoff ein.
Keystone-SDA
24.05.2026, 15:30
SDA
Die Einsatzkräfte rückten wegen einer gemeldeten Lärmbelästigung aus, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag schrieb. Als die Patrouille jedoch kurz nach 2.30 Uhr bei der Kasernenwiese ankam und eine grössere Gruppe ansprechen wollte, sei sie sofort bedrängt und mit Flaschen und Steinen beworfen worden.
Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück, forderten Verstärkung an und setzten Gummischrot und Reizstoff ein. Eine grösserer Mob zog schliesslich laut Polizeiangaben vom Zeughaus- und Kasernenareal in Richtung Militärstrasse, wo er von den neu formierten Polizeikräften gestoppt wurde.
Dabei kamen gemäss Polizeiangaben ein Wasserwerfer und Diensthunde zum Einsatz, um einen Weitermarsch der Gruppe zu verhindern. Die Angreifer bewarfen die Polizei laut deren Angaben immer wieder mit Gegenständen. Einer davon traf einen Polizisten und verletzte ihn leicht.
Auch ein Polizeiauto sei beschädigt worden. Die Beamten setzten in der Folge erneut Gummischrot und Reizstoff ein. Die Gruppe löste sich schliesslich im Langstrassenquartier auf.
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