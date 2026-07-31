Ein langjähriger Gemeindepolizist aus Binningen BL ist in einer Migros-Filiale beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Mann war während des Vorfalls in Uniform. Die Gemeinde stellte ihn noch am selben Tag frei.

Darum geht’s Ein Gemeindepolizist aus Binningen BL stahl in Uniform Waren an einer Self-Checkout-Kasse.

Seine Vorgesetzten konfrontierten ihn mit dem Vorfall und stellten ihn noch am selben Tag frei.

Der langjährige Mitarbeiter reichte anschliessend selbst die Kündigung ein. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Gemeindepolizist aus Binningen BL ist in einer Migros-Filiale beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Mann soll an einer Self-Scanning-Kasse Waren im Wert einer unbekannten Summe nicht bezahlt haben. Dabei trug er seine Polizeiuniform.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor mehreren Monaten, wurde jedoch erst jetzt durch Recherchen des Nachrichtenportals «Prime News» öffentlich.

Noch am selben Tag freigestellt

Der für die Polizei zuständige Binninger Gemeinderat Marc Schinzel bestätigt, dass die Gemeinde vom Warendiebstahl erfahren habe. Die Vorgesetzten hätten den Gemeindepolizisten daraufhin sofort mit den Vorwürfen konfrontiert.

Noch am selben Tag wurde der Mann freigestellt. Beim Betroffenen habe es sich um einen langjährigen Mitarbeiter gehandelt, der seinen Dienst zuvor loyal erfüllt habe. Später reichte er selbst die Kündigung ein und beendete damit das Arbeitsverhältnis.

Gemeinde äusserte sich bisher nicht

Die Gemeinde hatte den Fall zunächst nicht öffentlich gemacht. Schinzel begründet dies damit, dass Binningen grundsätzlich nicht über die Auflösung von Arbeitsverhältnissen kommuniziere – unabhängig davon, ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer kündige.

Der Gemeinderat räumt gleichzeitig ein, dass ein öffentliches Interesse an der Integrität von Polizeiangehörigen bestehe. Der Rechtsverstoss sei nicht toleriert worden. Die Gemeinde habe unverzüglich gehandelt.

Die inzwischen frei gewordene Stelle wurde laut Schinzel bereits wieder besetzt.

Aus dem Bericht geht nicht hervor, welche Waren der Polizist mitnahm, wie hoch deren Wert war und ob gegen ihn ein Strafverfahren geführt wurde.