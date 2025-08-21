  1. Privatkunden
Vor Gericht verurteilt Polizist lässt eigene 40-Franken-Busse verschwinden – Job weg

Sven Ziegler

21.8.2025

Der Mann liess seine Busse verschwinden – das flog auf. (Symbolbild)
Der Mann liess seine Busse verschwinden – das flog auf. (Symbolbild)
sda

Ein Polizeibeamter in Lancy GE wollte eine 40-Franken-Busse verschwinden lassen. Dafür manipulierte er Einträge im Bussgeldregister – und wurde schliesslich selbst erwischt.

Redaktion blue News

21.08.2025, 15:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Polizist in Lancy GE annullierte seine eigene Parkbusse im Register.
  • Kollegen bemerkten die Manipulation und meldeten den Vorfall.
  • Der Beamte verlor seinen Job und erhielt eine bedingte Geldstrafe.
Mehr anzeigen

Weil er eine Parkbusse über 40 Franken nicht bezahlen wollte, hat ein Polizist in Lancy GE seinen Job verloren. Wie die Westschweizer Zeitung 24 heures berichtet, parkierte der damalige Leiter der Parkwache zu lange in einer Blauen Zone. Die Busse stellte ausgerechnet einer seiner Untergebenen aus.

Anstatt die Strafe zu bezahlen, griff der Beamte ins Bussgeldregister ein. Er löschte den Eintrag, änderte das erfasste Kennzeichen und entfernte zudem Fahrzeugfotos aus der Akte des Mitarbeiters. Selbst im analogen Bussgeldbuch änderte er den Eintrag und schrieb «storniert» von Hand dazu.

Vor Gericht verurteilt

Doch die Manipulation fiel sofort auf. Der Beamte, der die Busse ursprünglich ausgestellt hatte, bemerkte die Unstimmigkeiten und informierte das Team. Konfrontiert mit dem Vorwurf, leugnete der Polizist zunächst – gestand aber später, als die Vorgesetzten eingeschaltet wurden.

Noch im selben Monat reichte er seine Kündigung ein. Vor Gericht wurde er wegen Amtsmissbrauchs und Urkundenfälschung verurteilt. Das Urteil: eine bedingte Geldstrafe von 7000 Franken (50 Tagessätze) und eine Busse von 1400 Franken.

