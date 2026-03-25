Wie viel Geld der Ex-Beamte aus der Parkuhr entwendet hatte, ist vor Prozessstart unklar. Bild: Keystone

Vor dem Strafgericht Baselland muss sich am Mittwoch ein Ex-Polizist verantworten. Er soll während Jahrzehnten Einnahmen aus einer Parkuhr unterschlagen und in Casinos verzockt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 67-jähriger Ex-Polizist aus Laufen BL steht vor Gericht, weil er über Jahre hinweg Einnahmen aus einer Parkuhr veruntreut haben soll.

Die mutmassliche Deliktssumme ist umstritten und reicht laut Anklage von mindestens 82'000 bis zu 487'000 Franken.

Neben der genauen Schadenshöhe sind auch Verjährungsfragen und die rechtliche Einordnung als Veruntreuung oder Diebstahl zentral für das Verfahren. Mehr anzeigen

Ein langjähriger Polizist aus Laufen steht unter Verdacht: Er soll über Jahre hinweg Geld aus einer Parkuhr abgezweigt und verzockt haben.

Am Mittwoch muss sich der heute 67-Jährige vor dem Strafgericht Baselland verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er während seiner 22-jährigen Dienstzeit regelmässig Einnahmen aus einer zentralen Parkuhr nicht vollständig abgeliefert haben. Stattdessen habe er Bargeld beiseitegeschafft und in Casinos in Courrendlin JU und Basel verspielt.

Unklar ist bisher, wann die mutmasslichen Unregelmässigkeiten aufflogen. Bekannt ist nur: Im September 2022 sass der Mann mehrere Stunden in Polizeigewahrsam. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Wie gross ist der Schaden wirklich?

Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage nach der effektiven Deliktssumme. Laut Staatsanwaltschaft sollen jährlich zwischen 20'000 und 50'000 Franken abgezweigt worden sein. In der Anklageschrift wird einerseits von mindestens 82'000 Franken gesprochen, gleichzeitig aber auch ein Gesamtbetrag von bis zu 487'000 Franken erwähnt.

Die Stadt Laufen rechnet offenbar mit noch mehr: Sie fordert rund 538'000 Franken zurück. Entscheidend vor Gericht dürfte sein, welche Summe sich tatsächlich nachweisen lässt.

Auch Verjährung wird zum Thema

Juristisch brisant ist zudem die Frage der Verjährung. Angeklagt ist qualifizierte Veruntreuung – ein Delikt, das mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden kann. Dadurch verlängert sich die Verjährungsfrist auf 15 Jahre. Taten vor März 2011 könnten somit bereits verjährt sein.

Zusätzlich hat die Staatsanwaltschaft eine Eventualanklage wegen gewerbsmässigen Diebstahls eingereicht. Hier könnte entscheidend sein, ob rechtlich von Veruntreuung oder Diebstahl gesprochen wird.

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