Polizisten dürfen Hautfarbe nicht mehr angeben? Die Fakten sind komplizierter

Der politische Polizeichef im Kanton Bern ärgert sich über die Ankündigung. KEYSTONE

Das Fedpol hat die Hautfarbe als Signalement im Fahndungssystem Ripol gestrichen. Mehrere Kantone kritisieren den Entscheid und fordern eine Klärung durch den Bund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Fedpol hat entschieden, die Hautfarbe im Fahndungssystem Ripol zu streichen.

Begründung: Das Merkmal sei unpräzise, kaum genutzt und international umstritten.

Kantone wie Bern und Zürich kritisieren den Entscheid und werfen dem Bund Rechtsbruch sowie politische Motive vor. Mehr anzeigen

Sprecherinnen und Sprecher des Bundesamts für Polizei (Fedpol) hatten diese Woche alle Hände voll zu tun. Nicht nur wurde bekannt, dass die Behörde so stark belastet ist, dass gewisse Ermittlungen im Bereich Staatsschutz auf eine «Verzichtsliste» gesetzt wurden.

Anfang Woche berichtete der Blick zudem, das Fedpol habe den Kantonspolizeien per Befehl untersagt, bei Fahndungen die Hautfarbe anzugeben.

blue News erhielt Einblick in den entsprechenden «Hautfarbe-Befehl», der am Freitagmorgen verschickt wurde. Darin heisst es: «Die Angabe der Hautfarbe ist in RIPOL-Ausschreibungen (Hauptentität Signalement), sei es im Applikationsteil Personenfahndung oder Sachfahndung, nicht mehr zulässig.»

Zur Begründung steht: «Nach sorgfältiger Prüfung kam man zum Schluss, dass die Hautfarbe in der heutigen, vielschichtigen Gesellschaft kritisch hinterfragt werden muss.» Bisher konnten Polizistinnen und Polizisten Verdächtige mit «weiss», «schwarz», «gelb» oder «braun» beschreiben.

Ausländische Behörde beschwerte sich

Die Änderung sorgt für Kritik. Lange hiess es, dahinter stehe eine «Beschwerde». Die knappe Information sorgte diese Woche im Bundeshaus für Gerüchte. Ein Politiker berichtete, er habe von einer Beschwerde «von den woken Linken» gehört.

Tatsächlich war es aber eine Schweizer Vertretung im Ausland: «Diese hat das Fedpol darauf aufmerksam gemacht, dass die dortigen Behörden auf solche Angaben sehr sensibel reagieren.» Welches Land gemeint ist, wollte das Fedpol nicht nennen.

Klar ist: Die Einordnung von Menschen nach Hautfarbe gilt international als überholt und unpräzise. So wurden etwa Menschen aus Ostasien früher als «gelb» bezeichnet, weil man sie nicht als «weiss» einordnen wollte.

In internationalen Fahndungssystemen verzichtet man längst auf Farbkategorien. Das Fedpol, das schon länger Zweifel an der Aussagekraft hatte, fühlte sich durch den Hinweis bestärkt.

Keine Behinderung der Polizeiarbeit

Die Frage liegt nahe: Erschwert die Streichung die Arbeit der Polizei?

Laut angefragten Polizeistellen eindeutig nein. Fedpol-Sprecherin Miriam Knecht sagt: «Weniger als ein Prozent der Ripol-Signalemente enthalten eine Angabe zur Hautfarbe.»

Viel relevanter seien Angaben wie Grösse, Statur, besondere Merkmale oder Kleidung. Auch der Bundesrat stellte 2018 klar, dass Kontrollen – zumindest beim Grenzwachkorps – allein aufgrund von Alter, Geschlecht, Nationalität oder Hautfarbe nicht zielführend seien.

Möglich bleiben hingegen weiterhin Kategorien wie «asiatisch», «arabisch», «orientalisch», «slawisch» oder «vom Balkan». Sie sind nicht weniger oberflächlich und können genauso wie «schwarz» Vorurteile verstärken.

Kritik gibt es trotzdem

Trotzdem regt sich Widerstand. Der Berner Sicherheits- und Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) kritisierte, die Kantone seien nicht einbezogen worden. Zudem befürchtet er, die Änderung könnte rechtswidrig sein.

Ein möglicher Grund: Die Ripol-Verordnung schreibt ausdrücklich vor, dass «Grösse, Statur, Alter, Geschlecht, Typ, Hautfarbe» als Signalement möglich sind. Änderungen dieser Verordnung darf nicht das Fedpol, sondern nur der Bundesrat beschliessen.

Auch der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) sprach gegenüber der NZZ von einer «politisch motivierten» Entscheidung. Im Gespräch mit blue News sagt er: «Alles, was bei der Fahndung hilft, soll angegeben werden dürfen.»

Mario Fehr befürchtet, dass aufgrund solcher «politischer Entscheidungen» Fahndungsaufrufe immer schwieriger werden: «Wenn das Schule macht, darf die Polizei irgendwann nur noch sagen: ‹Irgendjemand hat irgendwo irgendetwas gemacht. Und diesen irgendjemand suchen wir jetzt.›»

Anders als sein Kollege im Kanton Bern sah er sich aber noch nicht für einen Protestbrief gezwungen: «Das Fedpol liest die Zeitungen und zudem habe ich die Kritik am Freitagmorgen in einer Rede platziert. Das Fedpol kennt damit die Haltung des Kantons Zürich.»

Diskussion nicht beendet

Dass das Fedpol-Rundschreiben an die Kantonspolizeien rasch an die Medien gelangte, zeigt den Unmut in den Kantonen.

Für die praktische Polizeiarbeit hat der Entscheid zwar nur geringe Folgen, die Diskussion über Föderalismus und Kompetenzen ist aber lanciert. Das Fedpol kündigte zudem an, die Kantone nachträglich anhören zu wollen.

blue News verlangt derzeit gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in die Entscheidungsgrundlagen, um den Ablauf zu rekonstruieren.

Am Montag wollen zudem mehrere SVP-Politikerinnen und -Politiker Antworten vom zuständigen Bundesrat Beat Jans (SP). Sie reichten über ein Dutzend Vorstösse für die Fragestunde ein – obwohl dafür ein einziger gereicht hätte.