In Lausanne sorgt ein Skandal um rassistische und diskriminierende Nachrichten in privaten Whatsapp-Gruppen für Erschütterung. Erste Polizisten wurden bereits suspendiert – die Stadt kündigt tiefgreifende Reformen an.
Keystone-SDA
25.08.2025, 15:26
25.08.2025, 15:45
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
In zwei Whatsapp-Gruppen von Lausanner Polizisten zirkulierten rassistische und sexistische Inhalte
Vier Beamte wurden bereits suspendiert, weitere Schritte sollen folgen
Stadtpräsident Junod spricht von «systemischer Diskriminierung» und kündigt Reformen an
Rassistische, sexistische, antisemitische oder diskriminierende Nachrichten zirkulierten unter Lausanner Polizisten in Whatsapp-Gruppen. Die Stadtverwaltung zeigt sich zutiefst schockiert und ergreift Massnahmen, insbesondere mit einer ersten Reihe von Suspendierungen.
Die beiden privaten Whatsapp-Gruppen hatten sechs respektive 48 Mitglieder. Es wurde noch nicht alles analysiert, aber die Stadt Lausanne hat bereits vier Personen suspendiert. Weitere Suspendierungen werden in den nächsten Tagen folgen, wie der für die Polizei zuständige Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) am Montag an einer Medienkonferenz bekannt gab.
Neben diesen Suspendierungen, die später zu Entlassungen führen könnten, laufen auch strafrechtliche Ermittlungen.
Die Stadtverwaltung will ausserdem eine «tiefgreifende Reform» durchführen. Für den Stadtpräsidenten Grégoire Junod (SP) «gibt es ein Problem der systemischen Diskriminierung», das es zu lösen gelte.
«Dieser Fall schadet dem Image der Lausanner Polizei schwer», sagte Hildbrand.