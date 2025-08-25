  1. Privatkunden
Behörden informieren Lausanner Polizisten teilen rassistische Nachrichten – suspendiert

SDA

25.8.2025 - 15:26

Der Lausanner Stadtpräsident Grégoire Junod, Polizeivorsteher Pierre-Antoine Hildbrand und der Kommandant der Lausanner Stadtpolizei, Olivier Botteron, (v. l. n. r.) kündigten am Montag Sanktionen gegen Polizisten an.
Der Lausanner Stadtpräsident Grégoire Junod, Polizeivorsteher Pierre-Antoine Hildbrand und der Kommandant der Lausanner Stadtpolizei, Olivier Botteron, (v. l. n. r.) kündigten am Montag Sanktionen gegen Polizisten an.
Keystone

In Lausanne sorgt ein Skandal um rassistische und diskriminierende Nachrichten in privaten Whatsapp-Gruppen für Erschütterung. Erste Polizisten wurden bereits suspendiert – die Stadt kündigt tiefgreifende Reformen an.

Keystone-SDA

25.08.2025, 15:26

25.08.2025, 15:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In zwei Whatsapp-Gruppen von Lausanner Polizisten zirkulierten rassistische und sexistische Inhalte
  • Vier Beamte wurden bereits suspendiert, weitere Schritte sollen folgen
  • Stadtpräsident Junod spricht von «systemischer Diskriminierung» und kündigt Reformen an
Mehr anzeigen

Rassistische, sexistische, antisemitische oder diskriminierende Nachrichten zirkulierten unter Lausanner Polizisten in Whatsapp-Gruppen. Die Stadtverwaltung zeigt sich zutiefst schockiert und ergreift Massnahmen, insbesondere mit einer ersten Reihe von Suspendierungen.

Die beiden privaten Whatsapp-Gruppen hatten sechs respektive 48 Mitglieder. Es wurde noch nicht alles analysiert, aber die Stadt Lausanne hat bereits vier Personen suspendiert. Weitere Suspendierungen werden in den nächsten Tagen folgen, wie der für die Polizei zuständige Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) am Montag an einer Medienkonferenz bekannt gab.

Neben diesen Suspendierungen, die später zu Entlassungen führen könnten, laufen auch strafrechtliche Ermittlungen.

Die Stadtverwaltung will ausserdem eine «tiefgreifende Reform» durchführen. Für den Stadtpräsidenten Grégoire Junod (SP) «gibt es ein Problem der systemischen Diskriminierung», das es zu lösen gelte.

«Dieser Fall schadet dem Image der Lausanner Polizei schwer», sagte Hildbrand.

