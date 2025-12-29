  1. Privatkunden
Kinderpornografie Gericht verbietet Pornofilme mit digital verjüngten Darstellerinnen

SDA

29.12.2025 - 21:50

Die «nicht tatsächliche» Kinderpornografie schliesst auch rein virtuell erzeugte Inhalte mit ein. Sie ist strafbar. (Symbolbild)
Die «nicht tatsächliche» Kinderpornografie schliesst auch rein virtuell erzeugte Inhalte mit ein. Sie ist strafbar. (Symbolbild)
IMAGO/Rolf Poss

Das Bundesgericht hat entschieden: Pornografische Bilder oder Videos mit digital zu «Scheinminderjährigen» verjüngten Erwachsenen fallen unter das Verbot «nicht tatsächlicher» Kinderpornografie. 

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

29.12.2025, 21:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesgericht entschied, dass pornografische Inhalte mit digital verjüngten Erwachsenen als «nicht tatsächliche» Kinderpornografie strafbar sind und bestätigte damit eine Verurteilung aus Zürich.
  • Grundlage ist die seit 2014 geltende Regelung, die neben realer auch virtuelle Kinderpornografie unter Strafe stellt.
Mehr anzeigen

Das Zürcher Bezirksgericht verurteilte einen Mann 2023 wegen harter Pornografie, der Darstellung von Gewalt und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer bedingten Geldstrafe und einer Geldbusse. Das Bundesgericht bestätigte nun die Verurteilung des Mannes durch das Zürcher Bezirksgericht.

Der Mann hatte bei Instagram ein pornografisches Video geteilt, das ein vorpubertäres Mädchen zeigte. Dabei war die Darstellerin «scheinminderjährig» – ihr Video wurde mittels digitaler Verjüngungstechnologie bearbeitet.

Seit 2014 stellt das Strafgesetzbuch neben der tatsächlichen, auch die «nicht tatsächliche» Kinderpornografie unter Strafe, wie das Bundesgericht in seinem am Montag veröffentlichten Urteil in Erinnerung rief. Die «nicht tatsächliche» Kinderpornografie schliesse auch rein virtuell erzeugte Inhalte mit ein.

Jugend und Medien. Besprechen oder Beschränken? Tipps am Online-Elternabend

Jugend und MedienBesprechen oder Beschränken? Tipps am Online-Elternabend

Bisher hatte das oberste Gericht jedoch noch nicht entschieden, ob fiktive Kinderpornografie, die mittels digitaler Verjüngungssoftware erstellt wurde, gesetzlich strafbar ist. Vor der Revision 2014 ergaben sich für den Gesetzgeber Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen realen und virtuellen Darstellungen. Das Parlament kam damals zum Schluss, dass die Ahndung tatsächlicher Kinderpornografie erschwert werde, sollte «nicht reale» Kinderpornografie straffrei bleiben.

Alter ist schwer nachweisbar

Handelt es sich teilweise um virtuelle Kinderpornografie, dürfte es der ersten Strafkammer nicht einfacher fallen, das Alter der Akteurinnen und Akteure nachzuweisen. Dieses Problem könnte sich als noch komplexer erweisen, als es bei kinderpornografischen Zeichentrickfilmen der Fall ist, die heute unter Strafe stehen.

Es bleibe umstritten, ob der Konsum von Kinderpornografie eine «korrumpierende Wirkung» habe, so die Richter. Gleiches gelte auch für eine mögliche Banalisierung auf dem realen Markt. In ihrem Urteil kamen die Richter jedoch zum Schluss, dass Pornografie, in der Erwachsene digital zu «Scheinminderjährigen» verjüngt werden, ebenso unter Strafe gestellt werden muss, wie «nicht effektive» Pornografie. (Urteil 6B_122/2024 vom 20. November 2025)

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien in Kraft

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien in Kraft

In Australien ist das umstrittene Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft getreten. Sie dürfen kein eigenes Konto auf Social-Media-Plattformen besitzen - etwa TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, X und YouTube.

10.12.2025

Mehr zum Thema

Bundesgericht rügt Vorgehen. Patient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an

Bundesgericht rügt VorgehenPatient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an

Tausende Gewalt-Videos. Europaweiter Schlag gegen Pädophilen-Plattform «Kidflix» – Polizei schnappt 10 Schweizer

Tausende Gewalt-VideosEuropaweiter Schlag gegen Pädophilen-Plattform «Kidflix» – Polizei schnappt 10 Schweizer

So schützen Eltern ihre Kinder. Pornografie im Klassenchat – auf den Spuren eines aktuellen Falles

So schützen Eltern ihre KinderPornografie im Klassenchat – auf den Spuren eines aktuellen Falles

