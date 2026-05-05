Der Walliser Kantonspolizei gingen im April drei Raser ins Netz. Symbolbild: Keystone

Die Walliser Kantonspolizei hat im April mehrere gravierende Tempoverstösse festgestellt. Drei Autofahrer wurden mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt und sofort aus dem Verkehr gezogen.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Wallis registrierte im April drei schwere Raserdelikte.

Mehrere Fahrer überschritten massiv die erlaubte Geschwindigkeit, wobei ihnen der Führerausweis jeweils sofort entzogen wurde.

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn elf Raserdelikte erfasst. Mehr anzeigen

Im April hat die Kantonspolizei Wallis drei Raserdelikte registriert, wie sie am Montagabend in einer Mitteilung schreibt.

Am Sonntag, 5. April, fuhr demnach ein 45-jähriger Schweizer Autofahrer auf der Kantonsstrasse in Visp. Er wurde auf einem auf 50 km/h begrenzten Abschnitt mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h gemessen. Ihm wurde der Führerausweis noch vor Ort entzogen.

Am Montag, 20. April, wurde ein 68-jähriger Schweizer auf der Furkastrasse in Niederwald mit einer Geschwindigkeit von 151 km/h statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Auch ihm wurde der Führerausweis umgehend entzogen.

Portugiese wird gleich zweimal geblitzt

Am Montag, 27. April, wurde ein 46-jähriger portugiesischer Lenker auf der Route de Riddes in Aproz mit 75 km/h statt der erlaubten 60 km/h gemessen. Kurz darauf wurde er vom selben Gerät mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h erneut erfasst, als er in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Einsatzkräfte entzogen ihm laut Mitteilung umgehend den Führerausweis.

Die Betroffenen wurden bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Seit Jahresbeginn belaufe sich die Zahl der erfassten Raserdelikte auf insgesamt elf.