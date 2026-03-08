Post ehrt Alberto Giacometti mit einer Briefmarke – gestaltet von einer verurteilten Betrügerin

Die Marke mit der Giacometti Figur «Homme qui marche». Screenshot Post

Die Schweizer Post ehrt Alberto Giacometti mit einer Sondermarke – doch hinter dem Motiv steckt ein Schatten: Gestaltet wurde sie von einer wegen Betrugs verurteilten Kuratorin aus dem Engadin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Kuratorin aus dem Engadin hat die Kreditkarte eines Royals aus Bahrain missbraucht.

Zwischen 2018 und 2020 gab sie damit über 300’000 Franken für Luxus aus.

Das Bundesgericht verurteilte die mehrfach Vorbestrafte wegen Betrugs. Mehr anzeigen

Die Schweizer Post ehrt den Künstler Alberto Giacometti mit einer neuen Sondermarke. Doch hinter dem Motiv steckt eine brisante Geschichte. Gestaltet wurde die Briefmarke mit dem berühmten «Homme qui marche» (deutsch: der gehende Mann) von einer verurteilten Betrügerin.

Die Engadiner Künstlerin und Kuratorin C.G. arbeitete laut Post rund zehn Monate an dem Projekt, wie der «SonntagsBlick» berichtet. Am Mittwoch trat sie im Kunsthaus Zürich auf, wo die Marke offiziell vorgestellt wurde. Sie beschrieb ihr Werk als «ein kleines, volksnahes und erschwingliches Kunstwerk», heisst es in der Zeitung weiter.

Wie nun bekannt wurde, hat das Bundesgericht die 49-Jährige Mitte Januar wegen gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs verurteilt. Das Urteil: zwei Jahre Freiheitsstrafe, davon ein Jahr unbedingt, plus fünf Jahre Landesverweis. Ihre Strafe hat sie bislang offenbar nicht angetreten.

Hinter der Fassade der Wahlengadinerin mit deutschem Pass verbirgt sich eine dunkle Seite – dokumentiert in mehreren Gerichtsurteilen. Die Kunstschaffende war laut Gerichtsakten in mehrere Betrugsfälle verwickelt. Unter anderem hatte sie einen Royal aus Bahrain um mindestens 325’000 Franken geschädigt, nachdem dieser ihr seine Kreditkartendaten anvertraut hatte. Darüber berichteten auch der «Beobachter» und «20 Minuten». Insgesamt verursachte sie laut Anklage Ausgaben in Höhe von über 700’000 Franken für Luxusgüter und Reisen.

Gesamtschaden belief sich auf über 700'000 Franken

Die Frau und der Adlige lernten sich 2016 am WEF kennen. Er vertraute ihr seine Kreditkartendaten an, nachdem sie ihn auf Reisen begleitet und organisatorische Aufgaben übernommen hatte. Zwischen März 2018 und August 2020 nutzte sie die Karte rund 1600 Mal – unter anderem für Möbel, Kleider, Alkohol und Ferien. Laut Anklage belief sich der Gesamtschaden auf über 700’000 Franken.

Vor Gericht gab die Kuratorin die Taten zu. Sie argumentierte, sie habe annehmen dürfen, der Mann sei mit ihren Ausgaben einverstanden gewesen, und verwies auf eine ausstehende Entlohnung von 20’000 Euro. Das Bundesgericht folgte dieser Darstellung nicht und bestätigte die Verurteilung.

Die Frau zahlte einen Teil der Summe zurück. Der Fall gilt laut Gericht als Beleg, dass kein finanzieller Freipass bestanden habe – auch wenn der Royal eine Abbuchung einmal mit einem Herzchen-Emoji kommentierte. Die Kuratorin ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte vorbestraft.

Post wusste nichts von ihrer Vergangenheit

Die Post betont, sie habe von der Vergangenheit der Künstlerin nichts gewusst, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Ideengeberinnen wie C.G. stünden bei der Gestaltung einer Sondermarke nicht in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen und erhielten keine Entschädigung.

C.G. trat nach dem Urteil weiterhin öffentlich auf, etwa bei der Lancierung der Giacometti-Marke oder in der SRF-«Tagesschau». Ihre Anwältin kritisierte gegenüber der Zeitung das Strafverfahren als unfair, da der Geschädigte aus Bahrain trotz Vorladung nicht vor Gericht erschienen sei.