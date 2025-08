Bund setzt bei Post zum Kahlschlag an – Kantone toben

Betty151 Ausgerechnet jetzt, wo es schon schwieriger wird im Falle dieses Zolldebakels, sollte man nicht noch Dienstleistungen und sicher auch Arbeitsstellen kürzen.

Argus49 Tages-Zeitungen am Nachmittag zustellen … schwachsinnig im Zeitalter des Internets.



Irgendwann werden wir bitter bereuen, was wir mit der Post kurzsichtig gemacht haben! Ein Abbau ist sehr viel einfacher, als ein Wiederaufbau.

Sevele Argus49 Das wird auch nicht mehr so lange gehen, jedenfalls wenn wir endlich mit rot/grün aufhören dann verspreche ich mir Verbesserungen in jeder Hinsicht ! Ansonsten kommt es unter dem Deckmantel der Umwelt und was man sonst noch darin integrieren kann, zu weiterem Abbau von irgend etwas. Letztendlich bezahlen wir die Post und müssen unsere Post selber in einem weiter abgelegenen Postbüro abholen.

Bluenews-Leser_26 Eine grosse "Ersparnis" wäre, keine Rechnungen mehr zu verschicken! :-)

Diese landen meistens "überpünktlich" im Briefkasten!

Flowerpower Ins Ausland werden jährlich hunderte Millionen verschleudert, die wir als Steuern abzugeben haben und bei uns wird gespart an allen Ecken und Enden!!!

Sevele Flowerpower Jawohl, seit Jahren, und das Geld würde auch dem Volk in der Schweiz gut tun ! Woher nehmen sich diese Politik unfähigen diese Recht ? Es ist ja das Geld des Volkes dass si da jedes Jahr überall hin verschenken ! Ein Privater währe da schon lange im Knast !

Mafeba Typisch Bund an allen unnützen Ecken und Kanten verpulvert er Milliarden, Marode Banken, dem Ausland in den Hintern, Sport usw....Aber für anständige Lebensfähige Renten kein Geld, für die Post nur noch minimal prg. Wenn ich denke, zu meiner Zeit gabst keine A und B Post. Da wurde der Brief oder das Paket heute aufgegeben und morgen war es beim Empfänger ohne Probleme. Jedes Dorf hatte eine echte Poststelle auch in den Bergen. Es rentierte und heute will er immer am falschen Ort Sparen. Nee kommt nicht in die Tüte dieser Blödsinnige Plan

Sevele Mafeba Was denken Sie auch ? die alten Menschensollen sehen wie sie durchkommen, ich denke dass sind die Gedanken der Politik und die anderen sollen einfach arbeiten, punkt.

schrind Der BR muss wohl jetzt schon auf die nächsten 25 Dienstfahrzeuge sparen.

Frage mich schon, wie viele BR wir haben.

Sevele schrind Für jeden 2 Fahrzeuge weil immer ein dann in der Garage oder Werkstatt ist ! Velo hätte diesen Sesselkleber auch gut getan !

Sevele Mafeba Es ist schlicht und einfach eine Frechheit.

robbingwood0815 Jetzt starten sie mit ihrem «Sparwahn» aber komplett durch.

Motto. «die andern sollen sparen» bis die Balken brechen (die im eigenen Auge)

Sevele robbingwood0815 Der Bund kennt das Wort "Sparen" wohl nicht ich denke da an die Verhandlung betr. Flugzeuge, betr. Anschaffung Auto usw. usw. Das Volk wird da richtig für blöd gehalten. WAs wird wohl das Nächste sein ? Toilettenpapier....? Autofahrverbot für Private in der Freizeit ?

Bohnenstange Dem Spar-Wahn scheinen keine Grenzen mehr gesetzt zu sein. Was in diesen Köpfen wohl nur vorgeht…? 🙈

Sevele Bohnenstange Nichts Gescheite geht in diesen Köpfen hervor. Die Post hat eigentlich einen Auftrag, aber der wird immer mehr missachtet. Was die im Kopf haben ? Geld, Geld, Geld und nochmals Geld. Und der Bund schaut zu ! Wie kann es anders sein bei diesen unfähigen Politiker ! Alles gegen das Volk, egal wie, Hauptsache es kostet nur dem Volk und nicht dem Bund !

Deihotti72 die stastliche Post hat eigentlich wie die staatliche Eisenbahn einen staatlichen Auftrag.....nur sehen das gewisse Köpfe nicht ganz...

Sevele Deihotti72 Schon lange nicht mehr ! Die Art und Weise wie die Post heutzutage zugestellt wird ist echt eine Katastrophe. Pakete werden einfach in den Eingang gestellt oder vor den Briefkästen auf den Boden. Unnötig zu sagen wie viele Pakete gestohlen werden. Aber dennoch, es zählt als zugestellt !!! Die Post ist auch selber Schuld, wenn immer weniger Briefe gesendet werden. Sie sind teuer geworden, brauchen länger und der Gipfel der Frechheit ist: Wenn man auf der Post einzahlt, auch Rechnungen von Swisscom, dann kostet es 2 Mal mehr: Einmal für die Papierzustellung der Rechnungen und einmal mehr für die Einzahlung Postschalter. Noch ein Kommentar warum die Menschen mehr per E-Banking machen ?

etristan Wenn es so weitergeht kippt die Post einmal wöchentlich die Mulde auf dem Dorfplatz aus. Seine Post aussortieren kann dann jeder selbst!