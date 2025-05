Logo der Schweizerischen Post und PostFinance. Symbolbild: Keystone

Die Schweizerische Post beabsichtigt, das Same-Day-Angebot bei Tochter notime einzustellen. Grund sei eine zu geringe Nachfrage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizerische Post stellt das verlustreiche Same-Day-Lieferangebot ihrer Tochterfirma notime bis Ende September 2025 ein.

Trotz mehrfacher Versuche, das Geschäftsmodell profitabel zu gestalten, blieben die Fixkosten zu hoch und das Angebot ein Nischenprodukt ohne Wachstumsperspektive.

Rund 600 Mitarbeitende sind von der Schliessung betroffen. Mehr anzeigen

Die Post stellt die Zustellung von Paketen am gleichen Tag ein. 143 Vollzeitstellen fallen damit bei der Post-Tochterfirma Notime weg.

Die Post überprüfe die Wirtschaftlichkeit ihrer Dienstleistungen laufend, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. So auch das Angebot Same-Day von notime: Seit 2018 bietet die Post mit ihrem Tochterunternehmen notime in den Ballungsräumen verschiedener Städte in der Deutsch- und Westschweiz die Lieferung am Tag der Bestellung an.

Von den Kundinnen und Kunden werde diese Option seit Beginn allerdings nur in geringem Masse genutzt und die Zahlungsbereitschaft für die Dienstleistung fehle. Notime erzielt jährlich Verluste.

«Nach intensiver Überprüfung ist die Post zum Schluss gekommen, dass sie das Angebot von notime auch längerfristig nur mit Verlust betreiben könnte», schreibt die Post. Die Post beabsichtige deshalb, den Betrieb der notime (Schweiz) AG per Ende September 2025 einzustellen.

Same-Day blieb stets ein Nischenangebot

«Gemeinsam mit notime haben wir verschiedene Optionen geprüft, um das Angebot profitabel zu machen», sagt Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services und Mitglied der Post-Konzernleitung. So habe die Post mehrfach unterschiedliche Preis- und Kostenstrukturen analysiert.

Die Fixkosten seien jedoch zu hoch, als dass sich der Betrieb einer Same-Day-Spezialistin lohnen würde. Das Angebot sei jeweils ein Nischenangebot geblieben und eine Trendwende der Same-Day-Nachfrage sei nicht in Sicht.

600 Angestellte betroffen

Rund 600 Angestellte wären bei der notime (Schweiz) AG von der geplanten Betriebsschliessung im September betroffen, schreibt die Gewerkschaft syndicom in einer Mitteilung. Ein grosser Teil davon arbeite in prekären Anstellungsverhältnissen, im Stundenlohn zu niedrigen Pensen.

Die Gewerkschaft fordert die Post-Verantwortlichen eindringlich auf, ihre soziale Verantwortung gegenüber den Angestellten wahrzunehmen. syndicom erwartee, dass allen Betroffenen ein Stellenangebot im Postkonzern unterbreitet wird.