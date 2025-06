Geschmackloser Dufterfrischer: Diese Anspielung auf ausländerfeindliche Partybesucher auf Sylt gab es in den Postfilialen Liestal BL und Frick BL zu kaufen. Und weitere zweifelhafte Motive. Amazon

In den Postfilialen in Frick BL und Liestal BL gab es im Mai Duftbäumchen mit rechtsextremen und sexistischen Darstellungen zu kaufen. Die Post hat die Artikel nun aus dem Sortiment genommen und räumt Fehler ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In zwei Postfilialen im Kanton Baselland wurden rechtsextreme und sexistische Duftbäumchen angeboten.

Kund*innen reagierten empört, doch Filialangestellte gaben an, nicht eingreifen zu können.

Die Post entfernte die Produkte nach Reklamationen, distanzierte sich klar von Extremismus und räumte Versäumnisse bei der Prüfung des Sortiments ein. Mehr anzeigen

Wie wärs mit einer «Syltkröte», die zumindest versucht, ein Vorderbein zum Hitlergruss zu heben? Oder eine aus dem Reality-TV bekannte Nazi-Mutter mit ausländerfeindlichem Zitat? Beides und noch mehr geschmacklose Dufterfrischer gab es bis vor Kurzem in den Baselländler Postfilialen Liestal und Frick zu kaufen.

Kunden entdeckten die rassistischen und rechtsextremen Motive in den Verkaufsregalen der Schalterhallen. Wie der «Blick» berichtet, beschwerte sich einer umgehend am Schalter. Die Angestellte meinte aber, dass sie nichts gegen die humorig daherkommenden Chauvi-Dekoartikel unternehmen könne.

Ein weiteres Produkt feiert den Sexisten-Influencer Andrew Tate als «Top G», also als besonders kühnen Obergangster. Tate wird zusammen mit seinem Bruder von der britischen Justiz schwerer Verbrechen beschuldigt, darunter Menschenhandel und Vergewaltigung. Ein internationaler Haftbefehl liegt gegen ihn vor.

Post: «Sortimentsprüfung war unzureichend»

Die Post hat auf die Vorfälle reagiert und die Duftbäumchen aus dem Sortiment genommen. Sprecher Stefan Dauner betonte, dass der Verkauf dieser Artikel nicht den Werten und Grundsätzen des Unternehmens entspreche. Die Post distanziere sich klar von Extremismus und Diskriminierung.

Laut Dauner handelte es sich bei den Duftbäumchen um ein regionales Zusatzangebot, das zwischen dem 1. März und dem 31. Mai in den betroffenen Filialen erhältlich war. Die Post überprüft normalerweise, ob regionale Angebote mit den Unternehmenswerten übereinstimmen. In diesem Fall sei die Prüfung jedoch unzureichend gewesen, was die Post zutiefst bedauere.