Die Post hat eine Sonderbriefmarke erstellt – wegen des ESC. Screenshot Post

Die Schweizerische Post bringt eine Sonderbriefmarke zum Eurovision Song Contest 2025 heraus. Sie stellt die Geschichte des Wettbewerbs künstlerisch dar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizerische Post hat eine Sonderbriefmarke zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel herausgegeben.

ie vom Winterthurer Illustrator Balthasar Bosshard gestaltete Marke zeigt einen singenden Mund, der die Entwicklung des ESC von den 1950er-Jahren bis heute künstlerisch darstellt.

Die Briefmarke ist ab sofort erhältlich. Mehr anzeigen

Am 13. Mai ist es so weit: Zum dritten Mal findet der Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz statt. Deshalb hat die Schweizerische Post eine Sonderbriefmark erstellt. Sie ist Teil der neusten Ausgaben und ab heute erhältlich und gültig.

Designt hat die Briefmarke der Winterthurer Illustrator Balthasar Bosshard. Er hat die Entwicklung des ESC von den 1950er-Jahren bis heute künstlerisch eingefangen.

Auf der Marke ist ein singender Mund zu sehen, der sich aus dem schwarz-weiss-Fernsehrauschen der frühen ESC-Jahre ins moderne Rampenlicht bewegt – eine Hommage an die lange Geschichte des Wettbewerbs. Das Mikrofon symbolisiert die Bühne in Basel, auf der 2025 die Künstler und Künstlerinnen auftreten werden.

Neben der ESC-Marke veröffentlicht die Post auch Briefmarken zum Appenzellerland und zum Sonnensystem.

Zuletzt gewann Nemo für die Schweiz den ESC 2024 mit dem Song «The Code», zuvor war es im Jahr 1988 Céline Dion und 1956 Lys Alissa.