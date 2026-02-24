  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwischenfall in Obersaxen GR Postauto bleibt im Schnee stecken – Skifahrer laufen zehn Kilometer ins Tal

Dominik Müller

24.2.2026

Winterliche Verhältnisse hinderten ein Postauto in Obersaxen an der Weiterfahrt.
Winterliche Verhältnisse hinderten ein Postauto in Obersaxen an der Weiterfahrt.
Symbolbild: Keystone

In Obersaxen GR ist am Samstag ein Postauto im Schnee steckengeblieben. Manche Skifahrer machten sich zu Fuss auf den zehn Kilometer langen Weg ins Tal.

Dominik Müller

24.02.2026, 12:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Postauto blieb am Samstag zwischen Obersaxen und Ilanz im Neuschnee stecken.
  • Rund 25 bis 30 Fahrgäste befanden sich im Bus, einige machten sich zu Fuss auf den Weg nach Ilanz.
  • Postauto entschuldigte sich, weil die Passagiere nicht darüber informiert wurden, dass bereits 20 Minuten später ein weiteres Fahrzeug auf derselben Strecke gefahren wäre.
Mehr anzeigen

Mitten im Schneegestöber ist am Samstagvormittag ein Postauto auf der Strecke zwischen den Bündner Gemeinden Obersaxen und Ilanz steckengeblieben. Der Zwischenfall passierte bei Surcuolm Valata.

Urs Bloch von der Medienstelle Postauto erläutert auf Anfrage der «Südostschweiz» die Hintergründe. Demnach sei das Fahrzeug zunächst ins Rutschen geraten und danach im Neuschnee steckengeblieben. Wegen der ungünstigen Lage habe der Chauffeur keine Schneeketten montieren können und musste Unterstützung aus der Garage anfordern.

Im Bus befanden sich gemäss «20 Minuten», das zuerst über den Vorfall berichtete, rund 25 bis 30 Personen. Viele reagierten demnach verständnisvoll – einige machten sich mit Koffern und Skiern zu Fuss auf den Weg Richtung Ilanz.

20 Minuten später wäre nächster Bus gefahren

Die Kommunikation hatte allerdings Kritik zur Folge. Block nimmt Stellung: «Leider wurden die Fahrgäste nicht darüber informiert, dass 20 Minuten später das nächste Postauto auf dieser Linie eingetroffen wäre, in das sie hätten einsteigen können.» Postauto bedaure dieses Versäumnis und entschuldige sich bei jenen, die losgelaufen seien.

Die rund zehn Kilometer lange Strecke dauert normalerweise mit dem Postauto etwa 20 Minuten. Einen ähnlichen Vorfall in diesem Winter könne er nicht in Erinnerung rufen, so Bloch.

Mehr aus dem Ressort

Dorf-Frieden ist passé. St. Galler Käserei wird zum Millionen-Drama

Dorf-Frieden ist passéSt. Galler Käserei wird zum Millionen-Drama

Grosse Debatte bei blue News. «Gefährliches Signal!» – «Es reicht jetzt!» SRG-Initiative spaltet das Land

Grosse Debatte bei blue News«Gefährliches Signal!» – «Es reicht jetzt!» SRG-Initiative spaltet das Land

Rostschäden entdeckt. Decken-Teile lösten sich – Alpamare räumt Probleme ein

Rostschäden entdecktDecken-Teile lösten sich – Alpamare räumt Probleme ein

Meistgelesen

«Gefährliches Signal!» – «Es reicht jetzt!» SRG-Initiative spaltet das Land
Heiratsstrafe vor dem Aus – wer zahlt künftig mehr Steuern?
Hund im Ziel, Kondom-Alarm und ein Fremdgeh-Geständnis
So treibt Trump Island, den «52. Bundesstaat», in die Arme der EU
St. Galler Käserei wird zum Millionen-Drama