Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht

Postauto-Brand in Kerzers FR Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg vor den Medien erklärte. 11.03.2026

Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Postauto geriet am Dienstagabend in Kerzers FR in Brand.

Sechs Menschen kamen ums Leben, vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, drei davon schwer.

Die Polizei vermutet derzeit eine mutwillige Brandstiftung und prüft Berichte, wonach sich eine Person mit Benzin übergossen und angezündet haben könnte. Mehr anzeigen

Was ist passiert?

Am Dienstagabend ist an der Murtenstrasse in Kerzers FR ein Postauto in Brand geraten. Die Meldung ging um 18.25 Uhr bei der Kantonspolizei Freiburg ein. Laut Polizei war das Postauto von Düdingen nach Kerzers unterwegs.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, habe das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen gestanden. Im Inneren des Busses hätten die Einsatzkräfte verstorbene Personen vorgefunden. In den sozialen Medien kursieren Videos des ausbrennenden Postautos. Auch Bilder zeigen, wie das Postauto völlig ausbrannte.

Das Postauto ist völlig ausgebrannt. sda

Wie viele Tote und Verletzte gibt es?

Sechs Menschen sind ums Leben gekommen. Vier weitere Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt. Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die Identität der Verletzten sei geklärt. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus. Sie dürfte womöglich mehrere Tage in Anspruch nehmen.

In der Nacht auf Mittwoch galten der Polizei zufolge vier Personen als vermisst. Es sei noch unklar, ob sie sich unter den Todesopfern befinden.

Was ist zur Brandursache bekannt?

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Person mutwillig verursacht worden ist. «20 Minuten» und «Blick» berichteten mit Berufung auf Augenzeugen, dass sich eine Person mit Benzin übergossen und angezündet habe. Die Polizei bestätigt dies nicht, geht aber den Meldungen nach. Es gebe «keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund», sagte Martial Pugin, Kommunikationschef der Kantonspolizei Freiburg, am Mittwochmorgen in der RTS-Sendung «La Matinale».

Wie sind die Reaktionen?

Der Bundespräsident Guy Parmelin äusserte sich am Dienstagabend auf X. «Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind», schrieb er und drückte den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus.

Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026

Der Brand in Kerzers sei eine schreckliche Tragödie, teilte die Post am Mittwochmorgen mit. Alle Mitarbeitenden von Postauto und der Post seien schockiert und betroffen. In der Mitteilung sprach Stefan Regli, CEO Postauto und Mitglied der Konzernleitung, im Namen des Verwaltungsrates und der gesamten Konzernleitung allen sein tief empfundenes Beileid aus. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen», hiess es weiter.

Der Nationalrat hat am Mittwoch zum Start in den Sessionstag der Opfer des Brandes in einem Postauto in Kerzers FR gedacht. Die Ratsmitglieder erhoben sich für eine Schweigeminute. «Mit grosser Bestürzung haben wir vom Brand eines Postautos in Kerzers im Kanton Freiburg erfahren. Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte der Freiburger Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP) vor dem Start der Debatte.

Wie geht es weiter?

Am Mittwoch findet um 14 Uhr in Granges-Paccot im Gebäude der Kantonspolizei eine Pressekonferenz statt. Die Freiburger Behörden wollen dann über die aktuelle Lage berichten.

Für Angehörige hat die Polizei unter der Nummer 0800 261 700 eine Hotline eingerichtet.

Die betroffene Strasse ist am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das Postauto war weggeräumt.