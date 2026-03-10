«Keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund»

Postauto-Brand in Kerzers FR Ein Postauto ist am Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR in Flammen aufgegangen. Bild: BRK News Das Postauto ist komplett ausgebrannt. Bild: sda Vom Inneren des Postautos ist nicht mehr viel zu erkennen ... Bild: BRK News Der schreckliche Vorfall forderte sechs Tote, weitere Personen sind schwer verletzt. Bild: BRK News Die Ermittlungen laufen weiter. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Bild: BRK News Der Ort des Geschehens wurde umgehend abgesperrt. Bild: sda Am Mittwochmorgen war die Strasse wieder befahrbar. Bild: Keystone Postauto-Brand in Kerzers FR Ein Postauto ist am Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR in Flammen aufgegangen. Bild: BRK News Das Postauto ist komplett ausgebrannt. Bild: sda Vom Inneren des Postautos ist nicht mehr viel zu erkennen ... Bild: BRK News Der schreckliche Vorfall forderte sechs Tote, weitere Personen sind schwer verletzt. Bild: BRK News Die Ermittlungen laufen weiter. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Bild: BRK News Der Ort des Geschehens wurde umgehend abgesperrt. Bild: sda Am Mittwochmorgen war die Strasse wieder befahrbar. Bild: Keystone

Ein Postauto ist am Dienstagabend im Zentrum von Kerzers FR in Flammen aufgegangen. Es gibt sechs Tote und fünf Verletzte. Es steht der Verdacht im Raum, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde. Alle Entwicklungen im Ticker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am frühen Dienstagabend (10.3.) sind bei einem Postauto-Brand im Zentrum von Kerzers FR mehrere Personen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Kantonspolizei gab es sechs Tote und fünf Verletzte, die sich teils in einem kritischen Zustand befinden.

Derzeit geht die Polizei von einer mutwilligen Tat aus.

Sie geht offenbar auch Meldungen nach, wonach sich eine Person mit Benzin übergossen und angezündet haben soll.

Die Ermittlungen laufen. Mehr anzeigen

8.13 Uhr Nationalrat gedenkt der Opfer von Brand in Kerzers FR Der Nationalrat hat am Mittwoch zum Start in den Sessionstag der Opfer des Brandes in einem Postauto in Kerzers FR gedacht. Die Ratsmitglieder erhoben sich für eine Schweigeminute. «Mit grosser Bestürzung haben wir vom Brand eines Postautos in Kerzers im Kanton Freiburg erfahren. Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte der Freiburger Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP) vor dem Start der Debatte. Die Mitglieder des Nationalrats erhoben sich am Mittwochmorgen zu einer Schweigeminute. Screenshot Livestream Nationalrat «Im Namen des Nationalrats und in meinem eigenen Namen möchte ich den Familien und Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid aussprechen und den Verletzten eine gute Genesung wünschen», sagte Page weiter. Im Ständerat sprach Präsident Stefan Engler (Mitte) von einem unbegreiflichen Brandereignis. «Wie aus dem Nichts nimmt eine alltägliche Situation eine unvorstellbare Wende, vielleicht auf dem Heimweg von der Arbeit oder von der Schule». Erschreckend sei die Sinnlosigkeit des Geschehens, wenn es Anzeigen dafür gebe, dass es sich um eine verstörende Vernichtungstat gehandelt habe.

08.06 Uhr «Keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund» In der RTS-Sendung «La Matinale» erklärte Martial Pugin, Kommunikationschef der Kantonspolizei Freiburg, es werde von einer «vorsätzlichen Tat» ausgegangen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es derzeit jedoch nicht. «Die Abklärungen und Ermittlungen laufen weiter», sagte er. Auch zum mutmasslichen Täter können er derzeit keine Angaben machen. Laut Pugin konnte die dritte Person, die in der Nacht ins Spital eingeliefert wurde, bereits wieder nach Hause zurückkehren. Zwei Personen befinden sich weiterhin schwer verletzt im Spital.

7.58 Uhr Bilder aus Kerzers Weiss gekleidete Forensiker*innen beim ausgebrannten Postauto. BRK News Bilder vom Dienstagabend zeigen Forensiker*innen am Brandort.

7.45 Uhr Post spricht Betroffenen Beileid aus Der Brand in Kerzers sei eine schreckliche Tragödie, teilte die Post am Mittwochmorgen mit. Alle Mitarbeitenden von Postauto und der Post seien schockiert und betroffen. In der Mitteilung sprach Stefan Regli, CEO Postauto und Mitglied der Konzernleitung, im Namen des Verwaltungsrates und der gesamten Konzernleitung allen sein tief empfundenes Beileid aus. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen», hiess es weiter.

7.40 Uhr Medienkonferenz um 14 Uhr Am Mittwoch findet um 14 Uhr in Granges-Paccot im Gebäude der Kantonspolizei eine Pressekonferenz statt. Die Freiburger Behörden wollen dann über die aktuelle Lage berichten. Für Angehörige hat die Polizei unter der Nummer 0800 261 700 eine Hotline eingerichtet.

Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Tat aus.

Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Personen mutwillig verursacht worden ist, wie sie weiter mitteilte. Die Ermittlungen dazu würden laufen. «Zeugenaussagen zufolge hat eine Person vorsätzlich mit einem Brandsatz hantiert», erklärte Frédéric Papaux, Sprecher der Polizei. Er betonte, dass die Untersuchungen im Gange seien.

Das ausgebrannte Postauto in Kerzers. (10. März 2026) Bild: Keystone/Kantonspolizei Freiburg

Identifizierung der Toten läuft

Die Polizei gehe auch Meldungen nach, wonach sich eine Person mit Benzin übergossen und angezündet habe, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nichts dazu sagen wollte sie, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag gehandelt habe.

Die Identität der Verletzten ist geklärt. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus und dürfte womöglich mehrere Tage dauern. Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline eingerichtet unter der Nummer 0800 261 700.

Der Bus sei von Düdingen nach Kerzers unterwegs gewesen, hiess es an der Medienkonferenz weiter. Gegen 18.25 Uhr sei die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei über den Brand an der Murtenstrasse in Kerzers informiert worden.

Als die Rettungskräfte vor Ort eingetroffen seien, sei das Fahrzeug bereits vollständig in Flammen gestanden. Verletzte Passagiere seien aus dem brennenden Fahrzeug gestiegen, sagte Papaux. Im Inneren des Busses hätten die Einsatzkräfte verstorbene Personen vorgefunden.

Bundespräsident und Post zeigen sich bestürzt

Zur Anzahl der Passagiere im Postauto konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brand sei auf der Strecke ausgebrochen. Die Rettungsmassnahmen waren am späteren Dienstagabend noch im Gang.

Der Brand in Kerzers sei eine schreckliche Tragödie, teilte die Post am Mittwochmorgen mit. Alle Mitarbeitenden von Postauto und der Post seien schockiert und betroffen. In der Mitteilung sprach Stefan Regli, CEO Postauto und Mitglied der Konzernleitung, im Namen des Verwaltungsrates und der gesamten Konzernleitung allen sein tief empfundenes Beileid aus. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen», hiess es weiter.

Heute findet Pressekonferenz zur Lage statt

Der Freiburger Staatsrat sprach in einer Mitteilung in der Nacht auf Mittwoch den Familien und Angehörigen der Opfer sein tiefstes Beileid aus. Die Anteilnahme der Kantonsregierung richtete sich auch an alle anderen Personen, die vom Brand betroffen sind. Zudem würdigte die Regierung das Engagement der Einsatzkräfte.

Der Staatsrat teilte zudem mit, dass am heutigen Mittwoch um 14 Uhr in Granges-Paccot FR im Gebäude der Kantonspolizei eine weitere Pressekonferenz stattfindet, um eine «Bilanz der Lage zu ziehen».

Auch von Bundespräsident Guy Parmelin kamen Worte der Anteilnahme. Er zeigte sich über den Vorfall bestürzt. Es mache ihn traurig, dass erneut Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind, schrieb Parmelin – wohl in Gedenken an die Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Silvesternacht – auf der Onlineplattform X.

Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026

Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin.