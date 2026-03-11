  1. Privatkunden
Postauto-Brand in Kerzers FR Videos zeigen Löscharbeiten der Feuerwehr

Sven Ziegler

11.3.2026

Postauto-Brand in Kerzers FR

Postauto-Brand in Kerzers FR

Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg vor den Medien erklärte.

11.03.2026

Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Videos zeigen die Arbeiten der Feuerwehr vor Ort. 

Sven Ziegler

11.03.2026, 07:45

11.03.2026, 07:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sechs Menschen sterben beim Brand eines Postautos in Kerzers FR. 
  • Videos zeigen, wie die Feuerwehr den Brand löscht.
  • Was wir wissen und was nicht, erfährst du hier.
  • Alle aktuellen Infos findest du hier
Mehr anzeigen

