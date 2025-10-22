So sollen die Shuttle-Autos aussehen. Postauto

Postauto wagt einen grossen Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft. Ab 2027 sollen in der Ostschweiz erstmals selbstfahrende Fahrzeuge im Linienbetrieb unterwegs sein. Schon Ende 2025 beginnen die ersten Testfahrten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen PostAuto plant ab 2027 ein reguläres Angebot mit automatisierten Elektrofahrzeugen.

Die ersten Testfahrten starten im Dezember 2025 in der Ostschweiz – noch mit Sicherheitsfahrerinnen und Sicherheitsfahrern.

Das Projekt «AmiGo» wird von Bund, Kantonen, dem TCS und dem chinesischen Partner Apollo Go unterstützt. Mehr anzeigen

Was bislang wie Zukunftsmusik klang, wird bald Realität: PostAuto bringt automatisiertes Fahren auf die Strassen der Ostschweiz. Unter dem Namen «AmiGo» startet das Unternehmen ein Pilotprojekt, das künftig Teil des öffentlichen Verkehrs werden soll. Die elektrisch betriebenen Kleinbusse bieten Platz für bis zu vier Personen und können per App auf Abruf gebucht werden – ganz ohne feste Linien oder Fahrpläne.

Bereits im Dezember 2025 sollen die ersten Fahrzeuge auf Kartografierungsfahrten gehen, wie das Unternehmen mitteilt. Noch sitzen Sicherheitsfahrerinnen und Sicherheitsfahrer am Steuer, um Daten zu sammeln und das System zu testen. Im Verlauf des Jahres 2026 folgen erste Fahrten mit ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern. Wenn alle Sicherheitsauflagen erfüllt sind, sollen die Shuttles 2027 vollständig autonom verkehren.

Insgesamt sind bis zu 25 Fahrzeuge geplant – das wäre das bislang grösste Angebot mit automatisierten Fahrzeugen in Europa. Der Testbetrieb entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau, dem Bundesamt für Verkehr (BAV), dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) sowie dem Touring Club Schweiz (TCS).

Zusammenarbeit mit chinesischer Firma

«Wir bringen die Mobilität der Zukunft in die Ostschweiz – flexibel, digital und ganz nach den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden», sagt Stefan Regli, Leiter Mobilitäts-Services der Post, in der Mitteilung. Das Ziel sei ein Angebot, das Lücken im heutigen Liniennetz schliesse, etwa in Randzeiten oder weniger erschlossenen Regionen.

Auch ASTRA-Direktor Jürg Röthlisberger sieht das Projekt als wichtigen Meilenstein: «Das automatisierte Fahren ist keine Vision mehr, sondern Realität im Aufbau. Pilotprojekte wie ‹AmiGo› zeigen, wie die Schweiz neue Technologien verantwortungsvoll einsetzt.»

Technologisch setzt PostAuto auf die chinesische Partnerfirma Apollo Go. Das Unternehmen betreibt weltweit bereits über tausend automatisierte Fahrzeuge und bringt diese Erfahrung nun erstmals nach Europa.

Die Fahrzeuge sollen vollständig elektrisch betrieben werden und über ein intelligentes System verfügen, das Fahrten kombiniert, wenn mehrere Passagiere ähnliche Ziele haben – sogenanntes Ride-Pooling. Damit will PostAuto das Angebot effizienter und nachhaltiger gestalten.