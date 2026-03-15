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«Personal soll sich sicher fühlen» So reagiert der Postauto-Chef auf die Tragödie von Kerzers

SDA

15.3.2026 - 05:33

«Unsere Fahrerinnen und Fahrer sind auf Intervention mit schwierigen Fahrgästen und in Brandschutzfragen ausgebildet», sagte Postauto-CEO Stefan Regli. (Archivbild)
«Unsere Fahrerinnen und Fahrer sind auf Intervention mit schwierigen Fahrgästen und in Brandschutzfragen ausgebildet», sagte Postauto-CEO Stefan Regli. (Archivbild)
Keystone

Nach der Tragödie von Kerzers FR mit sechs Todesopfern will Postauto Konsequenzen ziehen. CEO Stefan Regli stellt zusätzliche Trainings für das Fahrpersonal in Aussicht und ruft zu einer Schweigeminute auf.

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Keystone-SDA, Dominik Müller

15.03.2026, 05:33

15.03.2026, 07:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Postauto-CEO Stefan Regli kündigte nach dem Brandanschlag in Kerzers zusätzliche Schulungen für Fahrpersonal an.
  • Am Montag um 14 Uhr sollen Postauto-Fahrerinnen und -Fahrer schweizweit eine Schweigeminute abhalten und mit Horn oder Hupe Solidarität mit den Opfern zeigen.
  • Das Unternehmen prüfe zudem einen finanziellen Beitrag für die Betroffenen.
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Wegen der nach dem Brandanschlag von Kerzers FR aufgekommenen Unsicherheit hat Postauto-CEO Stefan Regli zusätzliche Schulungen für das Fahrpersonal angekündigt. Zudem wird es am Montag um 14 Uhr eine Schweigeminute geben, wie Regli dem «SonntagsBlick» sagte.

«Wohl keine Schutzmassnahme der Welt hätte den Vorfall von Kerzers verhindern können», so Regli. Das Fahrpersonal sei für Interventionen mit schwierigen Fahrgästen und in Brandschutzfragen ausgebildet. Doch herrsche nach dem Brandanschlag vom vergangenen Dienstag teilweise Unsicherheit.

«Es ist wichtig, dass sich das Fahrpersonal in seiner täglichen Arbeit sicher fühlt», sagte Regli. Die Sicherheit habe für das Busunternehmen höchste Priorität. Den Brandanschlag von Kerzers nannte er einen tragischen Ausnahmefall.

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Dreiklanghorn der Solidarität

In Gedenken an die Todesopfer und Verletzten kündigte Regli im Interview eine Schweigeminute an. Demnach werden Fahrerinnen und Fahrer am Montag um 14 Uhr schweizweit anhalten, eine Schweigeminute einlegen und mit dem Dreiklanghorn oder der Hupe ihre Solidarität kundtun. Die Teilnahme sei für das Fahrpersonal freiwillig.

Das Unternehmen werde zudem einen finanziellen Beitrag für die Betroffenen des Postautobrands prüfen. Zurzeit sei man noch mitten in der Phase der Betroffenheit und Anteilnahme, sagte Regli. Das Interview entstand ihm zufolge drei Tage nach dem Unfall.

Überdurchschnittlich viele Personen im Bus

Nach letztem Erkenntnisstand der Polizei hat am Dienstag ein psychisch instabiler 65-jähriger Schweizer sich selbst im Postauto in Kerzers angezündet. Er löste damit den Brand aus, der fünf weitere Menschen in den Tod riss und ausserdem fünf Personen verletzte.

«Durchschnittlich waren auf diesem Streckenabschnitt um diese Zeit in der Regel sechs Personen im Postauto», sagte Regli. Wie viele Personen zum Zeitpunkt des Brandanschlags insgesamt im Bus sassen, ist laut ihm Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Frage von «SonntagsBlick», ob Postauto juristisch vorgehen wird, liess der CEO offen. Die Staatsanwaltschaft ermittle noch. «Später werden wir unsere Schlüsse daraus ziehen und uns juristisch beraten», sagte Regli.

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