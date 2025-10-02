Prämien steigen deutlich stärker als 4,4 Prozent

Rund 10 Prozent aller Versicherten dürften ihre Kasse wechseln, schätzt Deloitte. KEYSTONE

Die Krankenkassenprämien dürften 2026 stärker anziehen als vom Bund berechnet. Laut einer Analyse von Deloitte liegt die effektive Teuerung bei günstigen Prämien bei über sieben Prozent – mit grossen regionalen Unterschieden.

Keystone-SDA Sven Ziegler

Die Krankenkassenprämien dürften im kommenden Jahr deutlich stärker steigen als offiziell angekündigt. Zu diesem Schluss kommt das Beratungsunternehmen Deloitte, das die Entwicklung nach Prämienstufen und Regionen im Detail untersucht hat.

«Die offiziell kommunizierte Zahl von 4,4 Prozent liegt unter der Realität», heisst es in der Studie, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Für die günstigsten Erwachsenenprämien pro Region ergebe sich vielmehr ein Anstieg von durchschnittlich 7,1 Prozent. Das entspricht einer monatlichen Mehrbelastung von 23 Franken.

Seit 2017 sind die Krankenkassenprämien laut Deloitte im Schnitt um 3,2 Prozent pro Jahr gestiegen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hatte Mitte September mitgeteilt, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer 2026 auf eine durchschnittliche Erhöhung um 4,4 Prozent einstellen müssen. Damit würde die monatliche Durchschnittsprämie 393,30 Franken betragen.

Abstand zwischen teuerster und geringster Prämie verringert sich

Ein Blick auf die regionalen Unterschiede zeigt deutliche Abweichungen: Im Tessin müssen Versicherte bis zu 52 Franken mehr pro Monat bezahlen, im Wallis 35 Franken. In der Westschweiz reicht die Bandbreite von plus 10 Franken in Neuenburg über 19 Franken in Genf bis zu 33 Franken im Kanton Waadt. Einzige Ausnahme ist Zug: Dort sinkt die günstigste Prämie um 46 Franken – weil der Kanton 99 Prozent der Spitalkosten übernimmt.

«Das zeigt klar, dass die Belastung durch die Krankenkassenprämien nicht nur mit den Gesundheitskosten zusammenhängt, sondern in hohem Mass auch mit regionalen und politischen Rahmenbedingungen», sagt Marcel Thom, Versicherungsleiter bei Deloitte Schweiz.

Zudem haben die Experten festgestellt, dass sich in den vergangenen neun Jahren der Abstand zwischen der teuersten und der günstigsten Prämie auf dem Markt verringert hat.

Die deutlichen Erhöhungen dürften erneut viele Versicherte zu einem Wechsel bewegen. Deloitte geht davon aus, dass 7 bis 10 Prozent der Versicherten für 2026 die Krankenkasse wechseln werden.