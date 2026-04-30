Der Swiss Holiday Park im Dorf Morschach über dem Urnersee im Kanton Schwyz. KEYSTONE

Der Swiss Holiday Park in Morschach SZ verteuert sein Jahresabo für die Bäderlandschaft um rund 30 Prozent. Der Grund dafür ist unter anderem die allgemeine Teuerung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Swiss Holiday Park erhöht den Preis für das Jahresabo um 30 Prozent auf 1280 Franken.

Als Gründe nennt der Betreiber höhere Kosten und neue Leistungen, während viele Gäste Kritik üben.

Auch andere Freizeitparks haben ihre Preise zuletzt erhöht. Mehr anzeigen

Mit steigenden Temperaturen beginnt in der Schweiz wieder die Hochsaison für Freizeit- und Wasserparks – doch für Stammgäste wird der Besuch mancher Anlagen deutlich teurer. So erhöht der Swiss Holiday Park in Morschach SZ die Preise für sein Jahresabo der Bäderlandschaft um rund 30 Prozent, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Neu kostet das Abo 1280 Franken statt bisher 990 Franken. Betroffen sind vor allem regelmässige Besucher von Bad, Sauna und Therme. Als Gründe nennt der Betreiber, eine Tochter der Reka, die allgemeine Teuerung, gestiegene Energiekosten sowie zusätzliche Leistungen. Dazu zählen unter anderem ein obligatorisches Handtuch, zusätzliche Teestationen und ein Früchtebuffet.

Langjährige Gäste sehen diese Neuerungen jedoch kritisch. Laut einem Bericht des «Boten der Urschweiz» empfinden viele die Zusatzangebote eher als versteckte Preiserhöhung denn als echten Mehrwert. Gleichzeitig wird bemängelt, dass Leistungen wie Saunaaufgüsse reduziert worden seien und weniger Personal im Einsatz sei.

«Moderat und kundenfreundlich unterwegs»

Der Swiss Holiday Park weist die Kritik teilweise zurück. Gegenüber «Blick» sagt ein Sprecher, die Preise seien seit 2018 unverändert geblieben, und man sei weiterhin «moderat und kundenfreundlich unterwegs». Andere vergleichbare Betriebe hätten ihre Preise bereits früher angehoben.

Der Preisdruck ist in der Branche insgesamt spürbar. So hat etwa das Alpamare in Pfäffikon SZ sein günstigeres Werktags-Abo bereits vor einigen Jahren abgeschafft. Und auch im Europa-Park in Rust sind die Eintrittspreise weiter gestiegen. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet aktuell 76 Euro.