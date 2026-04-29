Primarschüler in Beringen SH müssen Toiletten selbst putzen

In Beringen müssen Primarschüler ihre Toilettenanlagen selbst reinigen. Foto: Keystone/Peter Schneider (Symbolbild)

An einer Primarschule in Beringen SH sind die Kinder zum Toilettenputzen verdonnert worden. Vom Lehrerverband gibt es für diese Massnahme Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Beringen SH müssen Primarschüler selbst die Toilettenanlage putzen, nachdem es im Vorfeld zu «Vandalismus und absichtlicher Verschmutzung» gekommen ist.

Die Schulleitung begründet die Idee damit, dass vorige Massnahmen wirkungslos geblieben sind und versteht die Regelung als «pädagogischen Ansatz».

Der Schweizer Lehrerverband sieht das allerdings anders und übt Kritik. Kollektivstrafen seien «pädagogisch kontraproduktiv». Mehr anzeigen

Primarschüler, die selbst die Toilettenanlage putzen müssen? In Beringen ist diese Massnahme kürzlich Realität geworden. Wie «20 Minuten» berichtet, versteht der Schulleiter «die neue Regelung als pädagogischen Ansatz», nicht etwa als Strafe. «Sie sollen Verantwortung für die gemeinsam genutzten Räume übernehmen», erklärt er.

Zuvor sei es auf den Toiletten zu «Vandalismus und absichtlicher Verschmutzung» gekommen. Nachdem verschiedene Massnahmen, wie unter anderem die Thematisierung im Schüler- und Klassenrat, wirkungslos geblieben sind, hat die Schulleitung nun durchgegriffen.

«Dies widerspricht dem Ziel, echtes Verantwortungsbewusstsein zu fördern»

Der Schweizer Lehrerverband (LCH) hält von dieser Idee allerdings wenig. «Der Versuch, Verantwortungsbewusstsein durch das Putzen von Toiletten zu erzwingen, könnte pädagogisch kontraproduktiv sein, da dies als Kollektivstrafe wahrgenommen werden könnte», meint Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogische Arbeitsstelle beim LCH.

Toilettenputzen als Stafe und insbesondere als Kollektivsstrafe könnte als herabwürdigend erlebt werden, befürchtet er. «Dies widerspricht dem Ziel, echtes Verantwortungsbewusstsein zu fördern.»

Der LCH setze stattdessen auf Partizipation und eine inklusive Schulkultur, wie Schwendimann sagt. Wenn etwa das Schulklima gefördert wird und Lernende ihre Schule als gemeinsamen Lebensraum wahrnehmen, sinke die Neigung zu Vandalismus nachweislich. «Gemeinsam entwickelte Regeln fördern die soziale Kontrolle nachhaltiger als verordnete Strafen.»

Schwendimann weiter: «Bei Sachbeschädigung sind gezielte Wiedergutmachungsmassnahmen im Rahmen der kantonalen Volksschulgesetze gegenüber den Fehlbaren zu prüfen, aber keine Kollektivstrafen.»