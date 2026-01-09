Ein Edelweiss-Flug aus Catania musste in Zürich durchstarten. sda

Ein Edelweiss-Airbus aus Catania musste am Donnerstagmittag beim Anflug auf Zürich durchstarten. Ein Privatjet blockierte noch die Piste – erst nach einer Zusatzrunde konnte die Ferienfluggesellschaft sicher landen.

Ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Edelweiss musste am Donnerstagmittag beim Landeanflug auf den Flughafen Zürich durchstarten. Grund war eine Cessna Citation CJ2, die kurz zuvor auf derselben Piste gelandet war und diese noch nicht geräumt hatte.

Der Edelweiss-Flug WK399 war aus Catania unterwegs und näherte sich gegen 11.30 Uhr der Piste 14. Im Tower wurde die Crew zwar vorgewarnt, dass sich die Landefreigabe verzögern könnte – rund 30 Sekunden später kam dann jedoch die Aufforderung zum Durchstarten. Der Airbus stieg daraufhin auf rund 1800 Meter und drehte eine Schleife über Winterthur und den süddeutschen Raum, bevor er um 11.49 Uhr sicher in Zürich landete.

Laut Daten des Trackingdiensts Flightradar24 war die Cessna aus Blackpool (GB) gestartet und sollte ursprünglich am Flugplatz Buochs (NW) landen. Der Flug wurde jedoch kurzfristig nach Zürich umgeleitet. Der zweistrahlige Jet gehört der FSH Aviation mit Sitz im deutschen Schkeuditz bei Leipzig/Halle und rollte nach der Landung mit rund 50 km/h von der Piste.