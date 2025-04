Bezahlbarer Wohnraum bleibt knapp, besonders in den Städten. Patrick Pleul/dpa

Die Schweiz kämpft mit einem unzureichenden Wohnungsangebot, das den Anforderungen des Bevölkerungswachstums nicht gerecht wird. Hohe Baukosten und komplexe Planungsverfahren treiben die Preise in die Höhe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz hat zu wenig Wohnungen, weil zu wenig gebaut wird und strenge Vorschriften den Bau erschweren.

Die Nachfrage wächst schneller als das Angebot, was Mieten stark steigen lässt.

Bezahlbarer Wohnraum bleibt knapp, besonders in den Städten.

Die Schweiz steht vor einer ernsthaften Herausforderung: Das Wohnungsangebot kann mit dem rasanten Bevölkerungswachstum nicht Schritt halten. Die Bautätigkeit ist auf einem historischen Tiefpunkt, was die Preise für Mieten und Immobilien in die Höhe treibt. Das berichtet die «SonntagsZeitung».

Seit 2014 erschwert eine restriktive Raumplanung den Bau neuer Wohnungen, insbesondere auf unbebauten Flächen. Die Komplexität der Baugesuche hat zugenommen, was zu einem Rückgang der Anträge von Privatpersonen führt. Verdichtetes Bauen, das als Lösung für die Zersiedelung gedacht ist, stösst auf Widerstand von Anwohnern, die Einsprachen gegen Bauprojekte einlegen. Die Zahl der neu gebauten Wohnungen deckt nur die Hälfte des Bevölkerungswachstums ab.

In Städten wie Zürich, Bern, Basel und Lausanne haben Bürger gegen die Wohnungsnot protestiert. Die Miet- und Immobilienpreise steigen schneller als die Löhne und Lebenshaltungskosten. Ein Beispiel für die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt: In Adliswil wurde ein Haus zur Miete ab 4700 Franken pro Monat an den Höchstbietenden vergeben, wie «Inside Paradeplatz» berichtet.

Historisches Tief

Die Bautätigkeit ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Zwischen 2020 und 2024 wurden pro 100 zusätzliche Einwohner nur 52 neue Wohnungen gebaut. Zum Vergleich: Seit dem Zweiten Weltkrieg lag diese Zahl immer über 59, in den 1980er-Jahren sogar weit über 100. Die 1970er-Jahre waren eine Ausnahme, da die Einwohnerzahlen aufgrund der Ölkrisen und der Rückkehr vieler Gastarbeiter sanken, schreibt die «SonntagsZeitung» weiter.

Die Hochbauinvestitionen sind sechs Jahre in Folge real gesunken, wie ein Bericht der Immobilien-Beratungsfirma Wüest Partner zeigt. Zwischen 2018 und 2023 gingen die Neubauinvestitionen um fast 18 Prozent zurück, die Zahl der baubewilligten Wohneinheiten sogar um rund 30 Prozent. Im Jahr 2024 wurden etwa 5000 Wohnungen weniger gebaut als im Vorjahr, während die Einwohnerzahl aufgrund der Zuwanderung weiter stieg.

Die Hauptursachen für die schwache Bautätigkeit sind hohe Baukosten und strenge Regulierungen. Das revidierte Raumplanungsgesetz von 2014 hat die Situation verschärft. Fredy Hasenmaile, Chefökonom der Raiffeisen Schweiz, erklärt der Zeitung, dass früher Bauland einfach eingezont werden konnte, während heute Verdichtung statt Einzonung gefordert ist. Die Anpassung der Richt- und Nutzungspläne dauert jedoch lange, was den Bauprozess verzögert.

Komplexität des Bauens hat zugenommen

Die Einsprachemöglichkeiten wurden durch Bundesgerichtsentscheide erweitert, was den Widerstand gegen Bauprojekte verstärkt. In der Stadt Zürich blockierten strengere Lärmschutzvorgaben im letzten Jahr 3000 geplante Wohnungen. Hasenmaile betont, dass das Ventil der Verdichtung noch nicht funktionsfähig ist und es Jahre dauern wird, bis es effektiv genutzt werden kann.

Die Bauinvestitionen verlagern sich zunehmend vom Neubau zum Umbau. Der Anteil der Umbauten stieg von 30 Prozent im Jahr 2010 auf über 36 Prozent im Jahr 2024. Dies führt dazu, dass immer mehr auf bereits bebauten Grundstücken gebaut werden muss, was teurer ist und oft den Abriss alter Gebäude erfordert. Der Wohnbausaldo, also die Differenz zwischen neu erstellten und abgebrochenen Wohnungen, schrumpft dadurch.

Die Komplexität des Bauens hat zugenommen, was es für private Bauherren unattraktiv macht. Der Anteil der von Privatpersonen gebauten Wohnungen ist seit 2001 stark gesunken. Früher konnten handwerklich geschickte Personen mit Eigenleistung die Baukosten senken, was heute aufgrund der gestiegenen Anforderungen nicht mehr möglich ist.

Niveau wie vor zehn Jahren

Wüest Partner prognostiziert für 2025 eine Trendwende bei den Bauinvestitionen. Dennoch bleibt die Wohnungsproduktion hinter der Nachfrage zurück. Robert Weinert, Forschungschef bei Wüest Partner, betont gegenüber der «SonntagsZeitung», dass die Zahl der geplanten Wohnungen gerade erst wieder das Niveau von vor zehn Jahren erreicht hat. Die grossen Städte versuchen, mit mehr Regulierung gegenzusteuern, doch angesichts der hohen Nachfrage bleibt dies Symptombekämpfung.

Die Bevölkerungsszenarien des Bundes prognostizieren, dass die ständige Wohnbevölkerung bis 2040 die 10-Millionen-Grenze überschreiten wird. Unter den aktuellen Bedingungen gibt es wenig Hoffnung auf sinkende Mieten und Wohnungspreise, es sei denn, die Nachfrage bricht aufgrund einer Krise ein. Die Herausforderung bleibt, genügend Wohnraum zu schaffen.

