Einige hundert Personen demonstrierten in Bern für die Freilassung der Angehörigen der Gaza-Hilfsflottille. Keystone

Pro-Palästina-Demonstranten haben am Bahnhof Bern die Gleise blockiert. Einige Hundert hatten sich zuvor versammelt, um gegen das Aufbringen der Gaza-Hilfsflottille zu protestieren.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einige hundert Demonstranten haben am Abend in Bern gegen den Stopp der Gaza-Hilfsflottille protestiert.

Im Anschluss blockierten einige von ihnen die Gleise am Bahnhof Bern.

Die SBB hob die Störungsmeldung inzwischen wieder auf. Es sei jedoch noch mit mit Verspätungen und einzelnen Ausfällen zu rechnen. Mehr anzeigen

Einige hundert Personen haben sich am Donnerstagabend in Bern zu einer Spontankundgebung gegen das Aufbringen der Gaza-Hilfsflottille versammelt. Im Anschluss blockierten einige von ihnen vorübergehend mehrere Gleise im Bahnhof.

Zu der Blockade-Aktion im Bahnhof kam es nach der Demonstration in der Innenstadt. Aktivisten blockierten mehrere Gleise, wie Bilder auf den Online-Portalen der Berner Tamedia-Medien zeigten.

Die SBB teilten auf ihrer Website während der Störung mit, der Bahnverkehr im Bahnhof Bern sei aufgrund einer Demonstration eingeschränkt. Die Störung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Es seien noch «Verspätungen und vereinzelte Ausfälle» zu erwarten. Im Anschluss blockierten die Protestierenden Tramlinien.

In der Kundgebung zuvor forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Israel, die Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflottille freizulassen. Die Schweiz müsse ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen wahrnehmen und sich «aktiv für ein Ende des Genozids in Gaza» einsetzen, hiess es weiter.

Sanktionen müssten verhängt werden. Wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Kollaborationen mit Israel seien zu beenden. In Bern sind Spontankundgebungen als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis innert 48 Stunden möglich. Eine Bewilligung braucht es nicht. Es besteht lediglich eine Meldepflicht.

3000 Demonstranten in Genf

In Genf versammelten sich am Abend über 3000 Menschen zu einer spontanen Solidaritätskundgebung. Diese war nicht bewilligt. Die Menschenmenge verstopfte die Hauptkreuzung beim Bahnhof. Sie skandierte «Free free Palestine» und kritisierte «die Komplizenschaft der Schweiz».

Gegen 1000 Personen beteiligten sich in Zürich an einer Demonstration auf dem Helvetiaplatz. Der Trambetrieb im Raum Stadtkreis 4 und 5 ist eingeschränkt, betroffen sind die Linien 2,3,8,9 und 14. Es kommt zu Verspätungen, Ausfällen sowie Umleitungen. Die ZVV empfiehlt, den Stadtkreis 4 und 5 zu umfahren.

Ersten Angaben zufolge blieb es bei den Kundgebungen in Genf und Zürich friedlich.