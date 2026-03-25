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Alle Jahre zum Eignungstest Pro Senectute fordert verschärfte Vorschriften für ältere Autofahrer

Helene Laube

25.3.2026

Situationen richtig einschätzen und schnell reagieren, das fällt vielen Senioren schwer. (Themenbild)
Situationen richtig einschätzen und schnell reagieren, das fällt vielen Senioren schwer. (Themenbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

Pro Senectute befürwortet strengere Checks für Autofahrer ab 80 Jahren: Der Eignungstest sollte künftig jährlich durchgeführt werden. Und die Fahrtüchtigkeit soll nicht nur in der Arztpraxis, sondern auch am Steuer getestet werden.

Keystone-SDA

25.03.2026, 05:50

25.03.2026, 07:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pro Senectute hält laut einem Zeitungsbericht verschärfte Vorschriften für Senior*innen am Steuer für angezeigt.
  • Grund: Der zunehmende Individualverkehr.
  • Die Organisation für ältere Menschen regt laut dem Bericht an, den Eignungstest ab 80 Jahren künftig jährlich durchzuführen.
  • Zudem sei sie der Auffassung, dass die Eignung zum Autofahren nicht nur in der Arztpraxis, sondern auch im Fahrzeug geprüft werden sollte.
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Pro Senectute hat sich laut den Zeitungen von CH Media für verschärfte Vorschriften für Senior*innen am Steuer ausgesprochen. Angesichts des zunehmenden Individualverkehrs rege die Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen einen jährlichen Eignungstest ab 80 Jahren an, schrieb das Medienhaus. Zurzeit finde der Test im Zweijahresrhythmus statt.

Pro Senectute sei zudem der Auffassung, dass die Eignung zum Autofahren nicht nur in der Arztpraxis, sondern auch im Fahrzeug geprüft werden sollte.

Vergangenes Jahr gab es über 5500 Unfälle bei denen mindestens ein Auto beteiligt war, dessen Lenker oder Lenkerin 70 Jahre oder älter war und den Unfall hauptsächlich verursachte, wie CH Media Zahlen des Bundesamts für Strassen zitierte.

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