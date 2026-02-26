Präsidentin von «Pro Single Schweiz» fordert Systemwechsel: «Singles zahlen heute drauf»

Sylvia Locher, Präsidentin von Pro Single Schweiz, kämpft für eine steuerliche Gleichbehandlung von Alleinlebenden. Bild: zVg

Am 8. März stimmt die Schweiz über die Einführung der Individualbesteuerung ab. Für Sylvia Locher von Pro Single Schweiz ist klar: Das heutige System benachteiligt Alleinstehende strukturell.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut Sylvia Locher vom Verein Pro Single Schweiz benachteiligt das heutige System Alleinstehende mit einem höheren Steuertarif.

Die Individualbesteuerung würde jede Person einzeln besteuern – unabhängig vom Zivilstand.

Ob Singles wirklich profitieren, hängt davon ab, wie die Kantone die Reform umsetzen.

Vor allem kleine und mittlere Einkommen könnten entlastet werden.

Wie sich die Reform auf Teilzeitmodelle und finanzielle Unabhängigkeit auswirkt, ist offen.

Seit Jahrzehnten wird in der Schweiz über die sogenannte «Heiratsstrafe» gestritten. Nun soll mit der Individualbesteuerung ein grundlegender Systemwechsel erfolgen: Jede Person würde unabhängig vom Zivilstand einzeln besteuert. Befürworterinnen und Befürworter sehen darin einen Schritt zu mehr Gleichstellung und Transparenz. Kritiker warnen vor neuen Ungleichheiten und zusätzlicher Bürokratie.

Sylvia Locher, Präsidentin von Pro Single Schweiz, vertritt die Interessen von Alleinstehenden. Sie argumentiert, dass das heutige Steuer- und Sozialversicherungssystem nicht nur verheiratete Doppelverdiener bevorteile, sondern Einpersonenhaushalte strukturell benachteilige – von der Progression über fehlende Skaleneffekte bis hin zur Erbschaftssteuer.

Im Gespräch mit blue News ordnet sie die Reform ein und erklärt, weshalb sie in der Abstimmung am 8. März 2026 einen Systemwechsel für notwendig hält.

Die Individualbesteuerung wird als Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit bezeichnet. Inwiefern profitieren Singles konkret von dieser Reform?

Die Gerechtigkeit sehe ich vor allem im gleichen Steuertarif für alle. Bis jetzt ist es so, dass Alleinstehende, also generell Unverheiratete, zu einem höheren Tarif, dem Grundtarif, besteuert werden. Und trotzdem wird in der öffentlichen Debatte meist nur von der Heiratsstrafe gesprochen. Mit der Individualbesteuerung hätten alle denselben Tarif.

Kritikerinnen und Kritiker argumentieren, dass vor allem Doppelverdiener-Ehepaare entlastet würden.

Die Verteilwirkung hängt stark von der Progression ab. Störend ist, dass die SP zusammen mit der FDP die Progression beim einheitlichen Steuertarif steiler ausgestaltet hat, als es der Bundesrat vorsah. Das war der politische Deal, damit die Individualbesteuerung überhaupt zustande kam. Aber Alleinstehende mit kleineren und mittleren Einkommen bezahlen eher weniger als heute.

Heute zahlen viele unverheiratete Paare und Singles im Vergleich zu verheirateten Paaren teils mehr Steuern. Ist die Individualbesteuerung geeignet, diese Ungleichbehandlung systematisch zu beseitigen?

Ich würde sagen: Es ist zumindest ein wichtiger Schritt. Denn damit gilt der Grundsatz: Gleiche Einkommen, gleicher Tarif – unabhängig vom Zivilstand. Das ist für uns zentral.

Reicht der Systemwechsel allein – oder braucht es zusätzliche Massnahmen, damit die Individualbesteuerung zu mehr Fairness führt?

Wenn jede Person ihr Einkommen individuell und zum gleichen Tarif versteuert, ist das fair. Es gibt zudem bereits flankierende Massnahmen, etwa indem die Kinderabzüge beinahe verdoppelt wurden. Mehr braucht es aus meiner Sicht nicht.

Für die wenigen Einverdiener-Ehepaare mit Kindern im Haushalt – das sind rund drei Prozent der Haushalte –, die allenfalls mehr Steuern bezahlen werden, müssen keine zusätzlichen Vergünstigungen eingeführt werden. Diese Ehepaare können ihre Erwerbs- und Hausarbeit auch anders aufteilen, wenn sie ihre Einkommenssituation verändern möchten.

Befürchten Sie, dass neue Ungleichheiten entstehen könnten, etwa zwischen verschiedenen Lebensformen oder Einkommensgruppen?

Absolute Gerechtigkeit gibt es wohl nie. Man muss auch die heutige Ausgangslage sehen: In den vergangenen Jahrzehnten waren vor allem Alleinstehende durch den höheren Steuertarif benachteiligt. Diese Frage hat sich damals kaum jemand gestellt.

Gegnerinnen und Gegner warnen vor höheren administrativen Kosten und mehr Bürokratie. Halten Sie diese Bedenken für gerechtfertigt?

Zu Beginn wird es wohl einen grösseren administrativen Aufwand geben, bis die Vermögensverhältnisse geklärt sind. Langfristig sehe ich aber auch eine Vereinfachung. Pro Ehepaar fallen mindestens drei Zivilstandswechsel weg, zweimal von ledig zu verheiratet und einmal zu verwitwet.

Aus meiner Sicht ist es einfacher, wenn das Prinzip «eine Person, eine Steuererklärung» gilt, statt dass sich die Besteuerung bei jedem Zivilstandswechsel grundlegend verändert.

Wie beurteilen Sie die Reform im Lichte des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung? Ist die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren überhaupt noch zeitgemäss?

Das ist eine heikle Frage. Sobald es um die Ehe geht, spielen auch emotionale Faktoren mit. Wenn man es nüchtern betrachtet, bedeutet Gleichstellung jedoch, dass jede Person individuell besteuert wird.

Ein Herz reicht – ein Einkommen nicht: Einpersonenhaushalte fühlen sich im Steuersystem benachteiligt. (Symbolbild) Elisa Schu/dpa

Welche Auswirkungen erwarten Sie konkret auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und Männern, etwa bei Teilzeitarbeit oder nach einer Scheidung?

Das ist schwierig zu sagen. Viele Ehefrauen wollen gar nicht mehr arbeiten, das liegt nicht nur am Steuertarif.

Meinen Sie fehlende finanzielle Anreize durch Steuern, oder eher strukturelle Gründe wie Betreuungskosten, Arbeitsbedingungen und Lohnunterschiede?

Klar werden Betreuungskosten und steuerliche Anreize oft als Gründe genannt. Aber Erwerbsentscheidungen hängen nicht nur von finanziellen Faktoren ab. Viele Frauen entscheiden sich bewusst für ein kleineres Pensum oder für eine Phase ohne Erwerbstätigkeit. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Frauen, die auch mit Kindern in hohen Pensen arbeiten.

Es ist also nicht allein eine Frage der Steuern, sondern auch eine Frage persönlicher Prioritäten und Lebensmodelle. Entscheidend ist jedoch, dass jede Frau über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse informiert ist. Dann fällt sie im Fall einer Scheidung nicht aus allen Wolken. Und einige könnten ihr Arbeitspensum ausbauen, wenn sie sehen, dass sie eigenes Einkommen erzielen und dadurch finanziell unabhängiger werden.

Falls die Vorlage abgelehnt wird: Welche Alternativen schlagen Sie vor, um die steuerliche Benachteiligung von Singles und Konkubinatspaaren abzubauen?

Man hätte den Steuertarif für Alleinstehende schon längst anpassen können. Diese Möglichkeit besteht auch weiterhin, falls die Vorlage abgelehnt wird. Mindestens müsste es für Alleinlebende einen Haushaltsabzug geben, weil sie ihre Lebenshaltungskosten nicht teilen können, anders als Ehe- oder Konkubinatspaare.

Unabhängig von der konkreten Vorlage: Wo sehen Sie grundsätzlich strukturelle Nachteile von Alleinstehenden?

Ein Bericht des Bundesamts für Sozialversicherungen vom März 2023 hält fest, dass das zentrale Merkmal von Alleinlebenden darin besteht, dass sie nur ein Einkommen erzielen. Dieses muss für den Lebensunterhalt, für den Aufbau von Reserven beziehungsweise Vermögen und für die Altersvorsorge reichen. Paarhaushalte verfügen im Vergleich über ein drei- bis fünfmal höheres Median-Nettovermögen.

Alleinlebende können zudem nicht von Skaleneffekten profitieren, etwa bei der Miete oder anderen Fixkosten. Fällt ein Einkommen weg, gibt es in der Regel kein zweites als Ersatz. Das macht Einpersonenhaushalte strukturell verletzlicher.

Welche sozialen Realitäten, etwa steigende Einpersonenhaushalte, werden in der aktuellen Steuerpolitik bislang zu wenig berücksichtigt?

Dass ein Einpersonenhaushalt deutlich teurer ist als ein Paarhaushalt, wird steuerlich kaum berücksichtigt. Bei gleichem Lebensstandard kostet ein Paarhaushalt laut OECD nur rund anderthalb Mal so viel wie ein Einpersonenhaushalt. Wer allein lebt, trägt sämtliche Fixkosten selbst.

Für Haushalte mit Kindern sind steuerliche Abzüge vorgesehen – selbst dann, wenn zwei Einkommen vorhanden sind. Eine vergleichbare systematische Entlastung für Einpersonenhaushalte fehlt hingegen. Trotzdem gibt es auf Bundesebene keinen Haushaltsabzug für Alleinlebende.

Pro Single Schweiz hat einen solchen Abzug in der Vernehmlassung gefordert, wie ihn einzelne Kantone bereits kennen. Die Kantone lehnten dies mit dem Argument ab, allein zu leben sei freiwillig – als wäre eine Familiengründung nicht ebenfalls eine freiwillige Entscheidung.

Inwiefern wirkt sich das Sozialversicherungssystem – bei AHV, Pensionskassen oder Hinterlassenenleistungen – systematisch zu Ungunsten von Alleinstehenden aus?

Sowohl bei der AHV wie auch beim BVG finanzieren Alleinstehende ohne Kinder Leistungen mit, von denen sie selbst nicht profitieren können. Bei der AHV betrifft das etwa Hinterlassenenrenten für Witwen und Witwer, den Verwitwetenzuschlag von 20 Prozent sowie die Beitragsbefreiung für nicht erwerbstätige Ehefrauen.

Auch das Einkommenssplitting bei Ehepaaren führt häufig zu einer höheren Rente der Ehefrau, die sie selbst nach einer Scheidung behält. Pensionierte mit minderjährigen Kindern oder Kindern in Ausbildung bis 25 Jahre erhalten zusätzlich zur Altersrente eine Kinderrente von 500 bis 1000 Franken pro Monat.

Gemeinsam stark – auch steuerlich? Während Familien in mehreren Bereichen entlastet werden, sehen sich Alleinstehende im Nachteil. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bei den Pensionskassen können zudem Konkubinatspaare unter bestimmten Voraussetzungen von Hinterlassenenrenten profitieren. Diese Leistungen werden solidarisch finanziert. Wir gehen davon aus, dass innerhalb der zweiten Säule erhebliche Summen zugunsten von Ehe- und Konkubinatspaaren umverteilt werden – Schätzungen aus unserem Umfeld sprechen von mehreren Hundert Millionen Franken pro Jahr.

Gibt es dazu verlässliche Zahlen?

Genau das ist das Problem. Es gibt zahlreiche Studien zur Familiensituation in der Schweiz, aber kaum umfassende Analysen zur Lage von Alleinlebenden. Der Bericht des Bundesamts für Sozialversicherungen von 2023 war aus unserer Sicht ungenügend. Eine vertiefte Untersuchung ist angekündigt. Erst wenn diese vorliegt, wird man genauer beziffern können, wie gross diese Quersubventionierung tatsächlich ist.

Wo sehen Sie ausserhalb der Sozialversicherungen weitere Benachteiligungen?

Besonders stossend ist aus meiner Sicht die Situation bei der Erbschaftssteuer: Innerhalb der Ehe wird steuerfrei vererbt, in den meisten Kantonen auch an Kinder. Stirbt jedoch eine unverheiratete Person ohne Nachkommen und berücksichtigt in ihrem Testament Freunde, werden in vielen Kantonen hohe Erbschaftssteuern fällig, teilweise bis zu 50 Prozent des Nachlasses.

Steuerlich wird häufig die «Heiratsstrafe» diskutiert. Gibt es umgekehrt auch eine faktische «Single-Strafe», die in der öffentlichen Debatte zu wenig Beachtung findet?

Wenn man die steuerliche Situation und die Mechanismen in den Sozialversicherungen zusammennimmt, gehört das aus meiner Sicht klar zu einer «Singlestrafe».

Singles übernehmen oft informelle Care-Arbeit für Eltern, Freundeskreis oder Nachbarschaft. Wird dieses Engagement gesellschaftlich und politisch ausreichend anerkannt?

Der Begriff Care-Arbeit wird manchmal sehr grosszügig ausgelegt. Wenn eine Ehefrau oder ein Ehemann den Haushalt führt, erscheint das in Statistiken als Familienarbeit. Führe ich meinen eigenen Haushalt, gilt das nicht als Care-Arbeit. Neu wird die Pflege von Angehörigen teilweise entschädigt.

Das System unterscheidet nach Verwandtschaftsgrad: Pflege von Angehörigen wird entschädigt, Unterstützung im Freundeskreis nicht. (Archivbild) Michael Bahlo/dpa

Besteht jedoch kein Verwandtschaftsverhältnis, gibt es keinen Anspruch auf Entschädigung. Die Pflege einer Freundin wird anders behandelt als jene einer verwandten Person. Das ist eine Wertung des Beziehungsstatus und somit eine Diskriminierung von Alleinstehenden ohne Familie.

Welche konkrete Reform schwebt Ihnen vor?

Auch hier geht es um Gleichstellung: Wer eine nahestehende Person pflegt, sollte unabhängig vom Verwandtschaftsgrad Anspruch auf die gleichen Leistungen haben. Heute ist das nicht der Fall.

Der Anteil der Einpersonenhaushalte steigt seit Jahren deutlich. Welche politischen Reformen wären aus Ihrer Sicht nötig, um diese Lebensform gleichwertig zu behandeln – jenseits der Steuerfrage?

Jede neue gesetzliche Regelung sollte daraufhin geprüft werden, ob sie unterschiedliche Lebensformen fair berücksichtigt. Besonders in den Bereichen Sozialversicherungen, Erbschaften und Steuern braucht es klare und transparente Regeln. Politische Entscheide müssen so ausgestaltet sein, dass Alleinlebende gegenüber Ehe- und Konkubinatspaaren nicht länger strukturell benachteiligt werden.