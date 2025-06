Wer beispielsweise sein Handy am Bahnhof verliert, muss bis zur Rückgabe merere Wochen warten. sda

Derzeit müssen Reisende bei der SBB mit längeren Wartezeiten rechnen, um verlorene Gegenstände zurückzubekommen. Ein kostenpflichtiger Express-Service kann die Rückgabe jedoch beschleunigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen vieler Fundstücke und Personalmangel dauert die Rückgabe verlorener Handys bei der SBB derzeit bis zu sechs Wochen.

Wer schneller sein Handy zurückhaben möchte, kann für 50 Franken einen Express-Suchauftrag nutzen.

«Derzeit gehen mehr Fundgegenstände im Fundservice ein als normalerweise zu dieser Jahreszeit», schreibt eine SBB-Sprecherin. Mehr anzeigen

Der Verlust eines Handys kann eine erhebliche Herausforderung sein. Kreditkarten, wichtige Apps und der Terminkalender sind oft unersetzlich. Wenn das Gerät im Zug verloren geht, gibt es Hoffnung, dass es gefunden wird. Doch die Freude hält in diesem Fall nur kurz an.

Die SBB verzeichnen aktuell einen Anstieg von zehn Prozent bei den Fundgegenständen. Hinzu kommen Verzögerungen durch vermehrte Gruppenreisen wie von Schulklassen und ein kurzfristiger Personalengpass im Fundservice. Aktuell kann es also drei bis sechs Wochen gehen, bis man das Handy wieder zurückbekommt, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Die von den verschiedenen Transportunternehmen gefundene Gegenstände gehen zentral zu den SBB, wo sie registriert und für die Rückgabe vorbereitet werden.

Kostenpflichtiger Express-Suchauftrag

«Derzeit gehen mehr Fundgegenstände im Fundservice ein als normalerweise zu dieser Jahreszeit», schreibt eine SBB-Sprecherin der Zeitung. Dies führe dazu, dass die SBB diese nicht in der erwünschten Frist von wenigen Tagen den Besitzerinnen und Besitzern übergeben könnten. Es sei da Ziel, diese Frist möglichst bald wieder einhalten zu können.

Wer aber nicht warten will oder kann, hat die Möglichkeit, einen Express-Suchauftrag für 50 Franken zu nutzen. Dieser kann in Auftrag gegeben werden, wenn der Gegenstand an einem bedienten Bahnhof oder in einem Zug mit Kundenbegleitung verloren wurde, welcher noch mindestens 30 Minuten unterwegs ist. Wird der Gegenstand gefunden, erhält der Besitzer eine Abholungseinladung.