Angriff auf Juden in DavosAngeklagter schwänzt Prozess – und wird verurteilt
Samuel Walder
7.8.2025
Der Fall um einen gewalttätigen Angriff auf eine jüdische Person endet vorerst ohne Verhandlung: Am Donnerstag erschien der Angeklagte nicht vor dem Regionalgericht Prättigau/Davos. Er wird zu 6 Monaten Haft verurteilt.
Am Donnerstag sollte eigentlich in Klostsers GR am Regionalgericht Prättigau/Davos der Prozess wegen Diskriminierung stattfinden. Doch die Medienschaffenden sind vergebens nach Klosters gereist. Der Angeklagte taucht nicht auf.
Dem Asylsuchenden wurde vorgeworfen, im August 2024 eine jüdische Person bespuckt und geschlagen zu haben. Am Angriff soll sich auch eine zweite Person beteiligt haben. Im Strafbefehl steht fest, müsse sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte 6 Monate Haftstrafe.
Doch vom Angeklagten fehlt jede Spur – und das seit September 2024. Akten zufolge soll er kurz nach der Tat nach Belgien ausgeschafft worden sein, wie die Vizepräsidentin des Gerichts bestätigt. Ab da fehlt jede Spur. Das Regionalgericht in Klosters geht davon aus, dass der Beschuldigte abgetaucht ist. Denn sein Verteidiger habe sich auch zurückgezogen. Zuvor habe dieser noch eine Einsprache gegen den Strafbefehl eingereicht.
«Wir geben ihm noch 15 Minuten»
Der Prozess am Donnerstag soll laut Plan um 08.45 Uhr starten. Um 08.46 erscheint eine Mitarbeiterin des Gerichts und sagt den drei anwesenden Medienschaffenden: «Wir geben ihm noch 15 Minuten.» Alle nicken und lächeln. Denn es war schon im Voraus allen klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte auftauchen würde, sehr klein ist.
15 Minuten später wird der Gerichtsprozess abgeblasen. Es wird kurz erklärt, was als Nächstes passieren wird. Der Fall wird an die JVA weitergeleitet. Der Fall sei für das Gericht dann abgeschlossen. Weil der Beschuldigte nicht vor Gericht erschienen ist, tritt die geforderte Strafe der Staatsanwaltschaft in Kraft. Kurz wird noch auf die Person eingegangen. Der Angeklagte sei ursprünglich aus Algerien und sei höchstwahrscheinlich im Jahr 2001 geboren.
Dann schliesst das Gericht und nach 20 Minuten ist alles vorbei.
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
06.08.2025
Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE
Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.
04.08.2025
Milli Vanilli kann doch singen – Video aus Ostermundigen zeigt es
Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.
04.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE
Milli Vanilli kann doch singen – Video aus Ostermundigen zeigt es