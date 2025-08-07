Zwei Asylsuchende hatten im August 2024 in Davos einen 19-jährigen Juden angegriffen und beleidigt. sda

Der Fall um einen gewalttätigen Angriff auf eine jüdische Person endet vorerst ohne Verhandlung: Am Donnerstag erschien der Angeklagte nicht vor dem Regionalgericht Prättigau/Davos. Er wird zu 6 Monaten Haft verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Angeklagte in einem Diskriminierungsfall erschien nicht zum Prozess am Regionalgericht Prättigau/Davos, obwohl ihm vorgeworfen wird, im August 2024 eine jüdische Person attackiert zu haben.

Seit seiner Ausschaffung nach Belgien im September 2024 ist der mutmassliche Täter spurlos verschwunden, und auch sein Verteidiger hat sich zurückgezogen.

Da der Angeklagte unentschuldigt fernblieb, tritt die ursprünglich geforderte sechsmonatige Haftstrafe automatisch in Kraft und der Fall gilt für das Gericht als abgeschlossen. Mehr anzeigen

Am Donnerstag sollte eigentlich in Klostsers GR am Regionalgericht Prättigau/Davos der Prozess wegen Diskriminierung stattfinden. Doch die Medienschaffenden sind vergebens nach Klosters gereist. Der Angeklagte taucht nicht auf.

Dem Asylsuchenden wurde vorgeworfen, im August 2024 eine jüdische Person bespuckt und geschlagen zu haben. Am Angriff soll sich auch eine zweite Person beteiligt haben. Im Strafbefehl steht fest, müsse sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte 6 Monate Haftstrafe.

Doch vom Angeklagten fehlt jede Spur – und das seit September 2024. Akten zufolge soll er kurz nach der Tat nach Belgien ausgeschafft worden sein, wie die Vizepräsidentin des Gerichts bestätigt. Ab da fehlt jede Spur. Das Regionalgericht in Klosters geht davon aus, dass der Beschuldigte abgetaucht ist. Denn sein Verteidiger habe sich auch zurückgezogen. Zuvor habe dieser noch eine Einsprache gegen den Strafbefehl eingereicht.

«Wir geben ihm noch 15 Minuten»

Der Prozess am Donnerstag soll laut Plan um 08.45 Uhr starten. Um 08.46 erscheint eine Mitarbeiterin des Gerichts und sagt den drei anwesenden Medienschaffenden: «Wir geben ihm noch 15 Minuten.» Alle nicken und lächeln. Denn es war schon im Voraus allen klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte auftauchen würde, sehr klein ist.

15 Minuten später wird der Gerichtsprozess abgeblasen. Es wird kurz erklärt, was als Nächstes passieren wird. Der Fall wird an die JVA weitergeleitet. Der Fall sei für das Gericht dann abgeschlossen. Weil der Beschuldigte nicht vor Gericht erschienen ist, tritt die geforderte Strafe der Staatsanwaltschaft in Kraft. Kurz wird noch auf die Person eingegangen. Der Angeklagte sei ursprünglich aus Algerien und sei höchstwahrscheinlich im Jahr 2001 geboren.

Dann schliesst das Gericht und nach 20 Minuten ist alles vorbei.