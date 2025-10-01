  1. Privatkunden
«Pudding mit Gabel essen»-Trend erreicht die Schweiz

Noemi Hüsser

1.10.2025

Immer mehr Menschen im deutschsprachigen Raum folgen dem Trend und essen zusammen Pudding mit einer Gabel.
Immer mehr Menschen im deutschsprachigen Raum folgen dem Trend und essen zusammen Pudding mit einer Gabel.
Screenshot TikTok

Erst Deutschland, jetzt auch Zürich, Luzern oder St. Gallen: Menschen treffen sich, um Pudding mit einer Gabel zu essen. Doch die spontanen Treffen sind eigentlich bewilligungspflichtig.

Noemi Hüsser

01.10.2025, 14:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In vielen deutschsprachigen Städten treffen sich derzeit junge Menschen zu absurden «Pudding-mit-der-Gabel-essen»-Events, bei denen sie gemeinsam Pudding mit einer Gabel essen.
  • Der Trend begann in Deutschland, verbreitete sich über TikTok und wird als Ausdruck von Gemeinschaftsgefühl und ironischer Alltagsflucht der Gen Z interpretiert.
  • Solche Treffen sind offiziell bewilligungspflichtig. In Zürich drohen der Organisatorin eine Anzeige sowie mögliche Kosten für Reinigung oder Schäden.
Mehr anzeigen

Manchmal gibt es Trends, die sich durchsetzen, obwohl sie eigentlich komplett unpraktisch sind. Zum Beispiel, als wir die Hosen hoch- und die Socken runterrollten, um auch im Winter mit nackten Knöcheln herumzulaufen. Oder wenn Menschen Mikro-Sonnenbrillen tragen, die die Augen überhaupt nicht schützen, aber einfach cool aussehen.

Jetzt gibt es etwas Neues, das in die gleiche Sparte gehört: Pudding mit der Gabel zu essen. Eigentlich komplett unpraktisch, aber wir machen es, weil es gerade alle machen. Und zwar nicht alleine, sondern in Treffen.

Ursprung in Deutschland

Solche «Pudding mit Gabel essen» Treffen finden derzeit in fast allen grossen Städten im deutschsprachigen Raum statt. Und dort passiert genau das, was der Name schon ankündigt: Man nimmt Pudding und Gabel von zu Hause mit, trifft sich am vorgegebenen Zeitpunkt und Treffpunkt mit anderen, und isst dann zusammen Pudding mit Gabel.

Die Bewegung hat ihren Ursprung in Deutschland. Zuerst machten Flyer auf die Treffen aufmerksam. Dann erschienen so viele Menschen, die wiederum Videos davon auf TikTok posteten, dass sich der Trend nun ausgeweitet hat.

@lillivanillyyy

es war so toll #pudding #hamburg #reddit

♬ original sound - lilli

So fanden bereits auch in der Schweiz Treffen in Luzern oder St. Gallen statt. Am Mittwoch, 1. Oktober, gibt es ein Event in Zürich. Geplant war der Sechseläutenplatz. Doch dort läuft zurzeit das Zurich Film Festival. Wegen des Andrangs zog das Treffen darum auf die Chinawiese.

Auch in Aarau, Bern, Basel, Chur, Luzern und St. Gallen gibt es in den nächsten Tagen solche Treffen.

Doch warum passiert das gerade? Es gibt Versuche, den Trend zu intellektualisieren. Die Journalistin Carlotte Bru erklärte auf Instagram zum Beispiel: «Das gemeine synchrone Tun, in dem Fall Pudding mit Gabel essen, stiftet ein kurzzeitiges Wir-Gefühl. Und das hebt den Alltag auf.» So sei es stilprägend für die Gen Z, mit Absurdität und Humor auf ernste Umstände zu reagieren.

Und der «Stern» schreibt: «Dieses Puddingding ist irgendwo zwischen Gemeinschaft und Rebellion gegen den Alltag anzusiedeln. Es zeigt, wie sich Leute durch scheinbare Sinnlosigkeit verbinden – ganz ohne Erwartungen, ohne Leistung, einfach nur aus Freude, dabei zu sein.»

Vielleicht steckt auch gar kein tieferer Sinn dahinter. Gegenüber «20 Minuten» erklärte die Organisatorin des Events in Zürich: «Ich fand es toll, dass man sich ohne richtigen Grund mit anderen trifft und neue Menschen kennenlernen kann.» Also habe sie beschlossen, so einen Event auch in Zürich zu organisieren. «Meine Freunde haben mich unterstützt, weil sie die Idee genauso lustig fanden.»

Solche Treffen sind bewilligungspflichtig

Bei solchen Aktionen gibt es aber ein Problem: Wenn sich sehr viele Menschen öffentlich treffen wollen, kann man das nicht einfach so tun. Organisierte öffentliche Veranstaltungen sind grundsätzlich bewilligungspflichtig. Im österreichischen Linz wurde ein Pudding mit Gabel essen Event deshalb bereits wieder abgesagt.

Auf TikTok schrieb die Veranstalterin: «Ich müsste eine Veranstaltungsmeldung einreichen.» Doch als Schülerin habe sie dafür kein Geld. «Ich habe auch keine Lust auf eine Anzeige», schreibt sie weiter.

Auf Anfrage von blue News schreibt die Stadtpolizei Zürich: «Es handelt sich offensichtlich um einen gesteigerten Gebrauch des öffentlichen Raumes und wäre deshalb bewilligungspflichtig.» Die Organisatorin müsse darum damit rechnen, dass sie angezeigt wird und dass ihr allfällige Reinigungskosten oder Schäden auf der Chinawiese in Rechnung gestellt werden.

Ob die Stadtpolizei am Mittwochabend tatsächlich vor Ort sein und gegen die Organisatorin strafrechtlich vorgehen will, kommentiert sie jedoch nicht.

Attacke am Oeschinensee: Influencerin reist durch die Schweiz – und wird von Kuh unangenehm überrascht

Attacke am Oeschinensee: Influencerin reist durch die Schweiz – und wird von Kuh unangenehm überrascht

Eigentlich wollte TikTok-Userin latina.clavijo nur die Idylle geniessen – doch eine Kuh machte kurzen Prozess und warf die Influencerin zu Boden. Was danach passierte, zeigt dir das Video.

29.09.2025

