Öffentliche Schilder dürfen nur noch auf Russisch angeschrieben sein. IMAGO/Russian Look

Ab März 2026 dürfen öffentlich sichtbare Schilder und Werbetafeln in Russland nur noch auf Russisch sein. Putin will damit ausländische Wörter aus dem Strassenbild verbannen und die Sprache schützen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der russische Präsident Putin will ausländische Wörter aus dem öffentlichen Raum in Russland verbannen.

Er fordert, dass Hinweisschilder und Werbung nur noch auf Russisch erscheinen.

Trotz Kritik von Sprachwissenschaftlern und Unternehmen wurde das neue Gesetz beschlossen und tritt im März 2026 in Kraft. Mehr anzeigen

Wladimir Putin will sein Land vor der «vulgären und mechanischen ausländischen Entlehnungen befreien». Sie würden die russische «Sprache nicht bereichern, sondern im Gegenteil verunreinigen und verzerren».

Damit meint er: Er will keine ausländischen Begriffe mehr sehen – «im öffentlichen Raum», wie er sagt. Also hauptsächlich auf Plätzen, in Schaufenstern, auf Hinweisschildern, Anzeigetafeln oder in Wohnanlagen.

Das sagte der Kremlchef zu Beginn einer Sitzung des Rates der russischen Sprache, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt.

Viele russische Geschäfte werben seit den Neunzigerjahren mit den Wörtern «Shop», «Coffee», «Sale» oder «Open». Russland ging mit der Zeit. Aber die hat sich nun wieder geändert.

In der Sitzung verlangte Putin, fortan historische kyrillische Buchstaben zu benutzen und «keinen Brei aus lateinisch und anderen Symbolen» zuzulassen.

Sprachwissenschaftler kritisieren Gesetz

Der Vorschlag für das neue Gesetz wurde vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal vorgestellt. Danach geschah lange Zeit nichts. Das lag daran, dass Sprachwissenschaftler das Gesetz kritisierten. Der Grund: Sie meinten, dass Sprache sich ständig verändert und es schon immer Wörter aus anderen Sprachen gegeben hat.

Ausserdem hatten Unternehmen Bedenken, weil sie internationale Kunden verlieren könnten. Der Föderationsrat billigte das Gesetz trotzdem. Und Putin unterzeichnete als letzte Instanz. Im März 2026 soll es in Kraft treten.

Nach dem neuen Gesetz müssen alle Hinweisschilder und Werbeschilder, die man draussen sehen kann, auf Russisch geschrieben sein. «Sale» wird also zu «rasprodascha». Es ist erlaubt, noch eine andere Sprache dazuzuschreiben, aber der Text muss das Gleiche bedeuten wie auf Russisch und darf nicht grösser sein.

Kritik dazu gibt kaum – oder niemand traut sich, sie zu äussern.