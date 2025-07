Kampf gegen invasive Art // Quaggamuschel zwingt Kanton Zürich zu Massnahme für Böötler Die Quaggamuschel breitet sich im Zürichsee aus. Nun ergreift der Kanton eine Sofortmassnahme, um weitere Seen vor der invasiven Art zu schützen. Wieso die Muschel eine Gefahr ist, erfährst du im Video. 16.09.2024

Die invasive Quaggamuschel breitet sich rasant im Zürichsee und anderen Seen aus. Die Trinkwasserversorger sind alarmiert.

Die invasive Quaggamuschel ist bereits in vielen Schweizer Seen zu finden.

Sie breitet sich im Zürichsee und anderen Seen rasant aus und bedroht unter anderem die Wasser­leitungen.

Die Wasserversorger am Bodensee müssen ihre Infrastruktur mit millionen­schweren Investitionen vor den Muscheln schützen.

Die Investitionen könnten eine deutliche Verteuerung des Wasserpreises zur Folge haben. Mehr anzeigen

Die Eindämmung der Quaggamuschel verursacht laut «Tages-Anzeiger» hohe Kosten. Besonders betroffen seien Seewasserwerke am Zürichsee und Bodensee, wo teure Reinigungs-, Filter- und Ersatzmassnahmen nötig würden.

Die Bodensee-Wasserversorgung rechne etwa mit Investitionen von 4,6 Milliarden Euro bis 2046, was eine Verdreifachung des Wasserpreises zur Folge haben könne. Der Zweckverband Seewasserwerk Thalwil, Rüschlikon, Kilchberg, Langnau plane Massnahmen für bis zu 1 Million Franken.

Uneinigkeit herrsche darüber, wer diese Kosten tragen solle: Verbandspräsident Rolf Schatz sehe den Kanton in der Pflicht, der hingegen verweise auf die Wasserversorger.

Forscher*innen der Eidgenössischen Wasserforschungsanstalt Eawag entnehmen Sedimentproben vom Grund des Bodensees um das Vorkommen und die Vermehrung der Quaggamuscheln zu überprüfen. (16. Januar 2024) Bild: Keystone/Gaetan Bally

In der Schweiz wiesen Forschende das Erbgut von Quaggamuscheln erstmals im Jahr 2014 nach. Zwei Jahre später wurden erstmals Exemplare der Muscheln im Bodensee gefunden. Innert kürzester Zeit breiteten sich die invasiven Muscheln in diversen Schweizer Seen aus. Betroffen sind zum Beispiel auch der Genfersee und der Neuenburgersee.